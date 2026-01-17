Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

Mladi Trebinjac Savo Spaić (22) koji je juče ujutro poginuo na magistralnom putu M-17 kod Maglaja, biće sahranjen sutra (nedjelja), u selu Grab nadomak Trebinja, kod crkve Svete Petke.

Saobraćajna nesreća se dogodila 16. januara, oko 08.35 časova, na izlazu iz tunela Sikola 2 prema Žepči, a u njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno vozilo, piše portal "Nezavisne".

Kako je saopšteno u Operativnom centru MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, mladić je kao vozač putničkog automobila preminuo na licu mjesta, a suvozač koji je bio sa njim zadobio je vidne povrede, te je vozilom Hitne pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.