Logo
Large banner

Vlada Srbije donijela hitne mjere

Autor:

ATV

19.03.2026

11:18

Komentari:

0
Влада Србије донијела хитне мјере

Vlada Srbije donijela je danas odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mjera kako bismo zaštitili građane i privredu od skoka cijena nafte na svjetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu mjeru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima", rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

полиција-Република Српска-грб полиције

Ona je navela da je cilj mjera koje se donose, kao što je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20 odsto, zaštita domaćeg tržišta od nestašica derivata nafte i skoka cijena, a usljed globalnih poremećaja na svjetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cijene nafte od 40 odsto posljednjih nedjelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

12

17

12

16

12

14

12

12

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner