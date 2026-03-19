Vlada Srbije donijela hitne mjere

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mjera kako bismo zaštitili građane i privredu od skoka cijena nafte na svjetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu mjeru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima", rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Hronika MUP uputio apel građanima: Poduzimamo potrebne mjere

Ona je navela da je cilj mjera koje se donose, kao što je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20 odsto, zaštita domaćeg tržišta od nestašica derivata nafte i skoka cijena, a usljed globalnih poremećaja na svjetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cijene nafte od 40 odsto posljednjih nedjelja.