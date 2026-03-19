Kosidba dvorišta završila eksplozijom

19.03.2026

11:34

Foto: MUP Hrvatske

U Ivanić Gradu je tokom protekle nedjelje došlo do nesvakidašnjeg incidenta kada je, tokom košnje trave, eksplodirala naprava zaostala iz rata. U eksploziji je povrijeđena 58-godišnja žena.

Prema izvještaju policije, incident se dogodio oko 15 časova u Zagrebačkoj ulici. Iako se eksplozija desila u nedjelju, slučaj je zvanično prijavljen policiji tri dana kasnije, 18. marta.

Kako piše jutarnji.hr, do detonacije je došlo u trenutku kada je žena kosilicom prešla preko eksplozivnog sredstva. Povrijeđenoj je ljekarska pomoć ukazana u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje su joj konstatovane lakše tjelesne povrede.

Policijskim uviđajem je utvrđeno da je eksploziju izazvalo eksplozivno sredstvo, najvjerovatnije takozvani „zvončić“. Riječ je o podmuniciji iz kasetnih projektila koja često ostaje neaktivirana u zemlji još od ratnih dejstava, predstavljajući stalnu opasnost za civile.

Nadležni upozoravaju građane da budu maksimalno oprezni i da svako sumnjivo sredstvo odmah prijave, umjesto da ga sami diraju.

