Državljani Srbije protjerani iz Crne Gore

19.03.2026

10:50

Državljani Srbije, M. S. i D. G., dva operativno interesantna lica, protjerana su iz Crne Gore uz zabranu ulaska, zato što su evidentirani kao izvršioci krivičnih djela i prekršaja u matičnoj državi, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je sprovela ciljane aktivnosti na terenu usmjerene na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. U tom kontekstu, u centru Podgorice identifikovali su i izvršili kontrolu M.S. i D.G.

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Izabran nabavljač skenera, ponuda nije najniža

“Tom prilikom, uvidom u elektronske evidencije koje vodi policija, utvrđeno je da imenovani nemaju prijavljen boravak shodno odredbama Zakona o strancima. Daljom kontrolom je utvrđeno da su od 12. marta 2026. godine bili smješteni u jednom hotelu u Podgorici, pri čemu nije izvršena zakonom propisana prijava boravka gostiju od strane pružaoca usluge smještaja", navode iz Uprave policije.

Policija je izdala prekršajne naloge hotelu i odgovornom licu, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o strancima.

Za M.S. i D.G. utvrđeno je da su počinioci više krivičnih dela i prekršaja u Srbiji.

"Takođe, sprovedenim merama i radnjama utvrđeno je da je lice D.G. nezakonito ušao na teritoriju Crne Gore i boravio bez zakonskog osnova, te je protiv njega od strane policijskih službenika za strance u Podgorici podnijeta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima", navode iz UP.

илу-веш машина-машина за прање веша

Savjeti

Odjeća neprijatno miriše i nakon pranja? Evo u čemu može biti problem

Policija je donijela rješenje o protjerivanju iz Crne Gore, nakon čega je imenovani prinudno udaljen preko graničnog prelaza Dobrakovo, uz zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od jedne godine.

M. S. je otkazan boravak, sa rokom za napuštanje teritorije Crne Gore bez odlaganja, uz zabranu ulaska u trajanju od jedne godine, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Iran krenuo u odmazdu, gore rafinerije

1 h

1
Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

Hronika

Došao čovjeku u dvorište i slomio mu lobanju

1 h

0
Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"

Region

Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

2 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

2 h

0

Više iz rubrike

Горка кафа у Каштелима: Пали због 14 тона украденог "црног злата"

Region

Gorka kafa u Kaštelima: Pali zbog 14 tona ukradenog "crnog zlata"

2 h

0
Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

Region

Preminuo student iz Bileće nakon pada sa četvrtog sprata

2 h

0
За туристичку сезону на Јадрану потребно око 95.000 радника

Region

Za turističku sezonu na Jadranu potrebno oko 95.000 radnika

3 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Region

Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!

15 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

12

21

Dodik razgovarao sa jerusalimskim patrijarhom: Svi se mole za smirivanje situacije

12

17

Hapšenje na banjalučkom aerodromu

12

16

Modeli pantalona koji izdužuju figuru

12

14

Dobra vijest za ljubitelje sporta: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

12

12

Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte

