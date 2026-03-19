Državljani Srbije protjerani iz Crne Gore

Državljani Srbije, M. S. i D. G., dva operativno interesantna lica, protjerana su iz Crne Gore uz zabranu ulaska, zato što su evidentirani kao izvršioci krivičnih djela i prekršaja u matičnoj državi, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je sprovela ciljane aktivnosti na terenu usmjerene na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. U tom kontekstu, u centru Podgorice identifikovali su i izvršili kontrolu M.S. i D.G.

“Tom prilikom, uvidom u elektronske evidencije koje vodi policija, utvrđeno je da imenovani nemaju prijavljen boravak shodno odredbama Zakona o strancima. Daljom kontrolom je utvrđeno da su od 12. marta 2026. godine bili smješteni u jednom hotelu u Podgorici, pri čemu nije izvršena zakonom propisana prijava boravka gostiju od strane pružaoca usluge smještaja", navode iz Uprave policije.

Policija je izdala prekršajne naloge hotelu i odgovornom licu, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o strancima.

Za M.S. i D.G. utvrđeno je da su počinioci više krivičnih dela i prekršaja u Srbiji.

"Takođe, sprovedenim merama i radnjama utvrđeno je da je lice D.G. nezakonito ušao na teritoriju Crne Gore i boravio bez zakonskog osnova, te je protiv njega od strane policijskih službenika za strance u Podgorici podnijeta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima", navode iz UP.

Policija je donijela rješenje o protjerivanju iz Crne Gore, nakon čega je imenovani prinudno udaljen preko graničnog prelaza Dobrakovo, uz zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od jedne godine.

M. S. je otkazan boravak, sa rokom za napuštanje teritorije Crne Gore bez odlaganja, uz zabranu ulaska u trajanju od jedne godine, prenosi Telegraf.rs.