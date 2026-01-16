Logo
Policija na nogama: Uletio u radnju sa pištoljem i oteo sav novac

Telegraf

16.01.2026

21:06

Foto: ATV

U prodavnici Shop&GO u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova dogodilo se razbojništvo, kada je za sada nepoznati muškarac, uz prijetnju vatrenim oružjem, od zaposlenih oduzeo novac.

Prema prvim informacijama, izvršilac je nakon toga primorao radnike da mu otvore zadnji izlaz objekta, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. U incidentu nije bilo povrijeđenih.

Na licu mjesta intervenisala je policija, koja je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju osumnjičenog. Istraga je u toku.

