Dodik čestitao Ramazanski bajram

Foto: ATV

Povodom Ramazanskog bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i BiH upućujem srdačne čestitke sa željom da predstojeći bajramski dani, nakon mjeseca molitve i posta, budu na radost i duhovnu korist, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Želim vam da ovaj veliki praznik provedete u krugu svojih porodica i prijatelja, u dobrom zdravlju, miru i sreći, uz podsjećanje na neprolazne ljudske vrijednosti tolerancije, međusobnog poštovanja i razumijevanja", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Povodom Ramazanskog bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i BiH upućujem srdačne čestitke sa željom da predstojeći bajramski dani, nakon mjeseca molitve i posta, budu na radost i duhovnu korist.



Želim vam da ovaj veliki praznik provedete u… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 19, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.