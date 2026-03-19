Ograničenje kupovine goriva u Srpskoj? - Oglasio se ministar

Odluka o ograničenju marže dala je rezultate, ali da uprkos svemu cijene rastu zbog stanja na globalnom tržištu, rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Puhovac je takođe govorio i o mogućnosti da se ograniči količina goriva koju potrošači mogu kupiti na benzinskim pumpama.

Kako je naglasio, trenutno nema načina da se ograniči ili kontroliše količina goriva koju kupuju građani.

Međutim, ukoliko na svjetskom tržištu ostane situacija kakva jeste, Puhovac naglašava da će se i o tome razmišljati.

"Danas je nafta preko 100 dolara po barelu. Cijene kod nas se kreću između 2,90 i 3,20 KM. Odluke koje smo donijeli o ograničenju marži imaju efekta, jer je u proteklih sedam dana izvršeno oko 130 kontrola i utvrđeno 55 nepravilnosti kod benzinskih pumpi", rekao je Puhovac.

Puhovac je rekao da su izrečene kazne od oko 850.000 KM, te izrazio nadu da takvih prekršaja neće biti u narednom periodu.