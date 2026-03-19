Razbojnik prijetio mladiću i ukrao mu nakit vrijedan 12.000 evra

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjim mladićem koji je osumnjičen da je počinio kazneno djelo razbojničke krađe na štetu drugog 22-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 4. marta putem telefona kontaktirao oštećenog i rekao mu da od njega želi otkupiti dva deblja zlatna lančića, koja mu je oštećeni ranije nudio na prodaju.

Osumnjičeni i oštećeni dogovorili su sastanak. Našli su se istog dana oko 19 sati na parkiralištu u Ulici Druge Poljanice u zagrebačkoj Dubravi. Obojica su došla privatnim automobilima.

Oštećeni je ušao u automobil pulskih registarskih oznaka u vlasništvu članice porodice osumnjičenog i sjeo na suvozačevo mjesto kako bi osumnjičenom pokazao dva lančića.

Osumnjičeni je tada jedan lančić stavio oko svog vrata, a drugi odložio u automobilu. Oštećeni je pokušao spriječiti krađu, ali ga je osumnjičeni odgurnuo i udario rukom u lice te potom iz pretinca izvadio pištolj i usmjerio ga prema oštećenom.

Osumnjičeni je udario oštećenog pištoljem po koljenu i zaprijetio mu da će ga ubiti. Oštećeni je tada izašao iz automobila, a osumnjičeni se odvezao.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom iznosi oko 12.000 evra, prenosi Indeks.hr.