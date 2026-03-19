Evropa se, umjesto da pregovara za stolom o rješenju ukrajinske krize, podvukla pod njega, izjavila je Marija Zaharova, komentarišući zahtjev njemačkog kancelara Fridriha Merca za mjesto na pregovorima o Ukrajini.

"Već su imali mjesto. Umjesto da pregovaraju za stolom, oni su se podvukli ispod stola, manipulišući sporazumima iz Minska", objasnila je Zaharova.merc

Ranije je njemački kancelar Fridrih Merc zahtijevao da Sjedinjene Države odobre EU mesto za pregovaračkim stolom kako bi se riješila situacija u Ukrajini.

Belgijski premijer Bart de Vever takođe je izrazio žaljenje što Evropska unija finansira sukob u Ukrajini, ali ne učestvuje u pregovorima.