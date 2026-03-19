Planirate posjetiti neku od ovih destinacija? Ovo su nova pravila

19.03.2026

12:57

Планирате посјетити неку од ових дестинација? Ово су нова правила
Foto: Pixabay

Italija posljednjih godina uvodi brojne mjere kako bi se nosila sa prekomjernim turizmom.

Nakon naknade za posetu Fontani di Trevi u Rimu, ulaznica za Veneciju i rezervacija za popularnu stazu "Path of Love u Cinque Terre", nove mjere se uvode i na tri veoma posjećene destinacije: Kapri, Firenca i planinsko selo Santa Madalena u Dolomitima.

Cilj nije ograničiti dolazak turista, već podstaći odgovornije i obzirnije ponašanje posjetilaca.

Manje turističke grupe na Kapriju

Na ostrvu Kapri, gdje živi oko 13.000 stanovnika, tokom ljeta dnevno dolazi i do 50.000 turista. Zbog toga će od ovog ljeta organizovane turističke grupe biti ograničene na najviše 40 osoba. Za grupe veće od 20 osoba zabranjeni su razglasi, a vodiči moraju koristiti slušalice za posjetioce.

Društvo

Opasnost od požara: Iz prodaje povučen svjetlosni lanac

Takođe, više neće smeti koristiti upadljive kišobrane ili natpise za okupljanje grupa, već diskretne oznake. Samostalni posjetioci neće biti pogođeni novim pravilima, a vlasti ističu da oni koji ostanu na ostrvu duže mogu doživjeti mirniju i autentičniju stranu Kaprija.

Zabrana postavljanja terasa u staroj jezgri Firence

U Firenci je problem prenapučenih ulica doveo do zabrane vanjskog postavljanja stolova i terasa na 60 ulica u istorijskoj jezgri koja je pod zaštitom UNESCO-a, uključujući oblasti poput "Pomte Vecchio" i "Piazzale degli Uffizi". Na još 73 ulice uvedena su stroža pravila, poput zabrane plastičnih cerada, reklama i jake rasvjete. Iako neki lokalni stanovnici podržavaju mjeru jer smanjuje gužve i olakšava prolaz hitnim službama, drugi smatraju da to nije dugoročno rješenje problema masovnog turizma i da bi moglo štetiti ugostiteljima, prenosi Kamatica.

Pročitajte više

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

Društvo

Opasnost od požara: Iz prodaje povučen svjetlosni lanac

2 h

0
Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана

Svijet

Apokaliptični snimci osvete Irana - vatra na sve strane

2 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

3 h

0
Битно: О финансирању и подршци лијечења дјеце у иностранству

Emisije

Bitno: O finansiranju i podršci liječenja djece u inostranstvu

3 h

0

Više iz rubrike

Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана

Svijet

Apokaliptični snimci osvete Irana - vatra na sve strane

2 h

0
Жена са Балкана отишла у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

Svijet

Žena sa Balkana otišla u Njemačku da radi: "Ovd‌je samo pada kiša i računi"

4 h

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Australiji prijeti katastrofa: Počela evakuacija stanovništva

4 h

0
ЕУ

Svijet

"Politiko": Lideri EU planiraju obračun sa Budimpeštom

4 h

0
