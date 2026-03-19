Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

19.03.2026

12:47

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Čak 44 od ukupno 87 poslovnica njemačkog specijalizovanog lanca Hamer nalazi se pred gašenjem zbog čega su počele totalne rasprodaje proizvoda.

Nemačka, kao jedna od najjačih ekonomija Evrope, suočava se s nizom izazova koji prijete stabilnosti zemlje. Od energetske nesigurnosti i rasta cijena gasa do problema u industrijskoj proizvodnji i sve veće inflacije, mnogi segmenti društva osjećaju posljedice ove krize.

Situacija u njemačkom lancu specijalizovanih prodavnica Hamer drastično se pogoršava. Čak 44 od ukupno 87 poslovnica nalazi se pred zatvaranjem, iako je plan bio potpuno drugačiji. Od 1. oktobra 2025. lanac je trebalo da započne novi početak sa konzorcijumom investitora, ali umjesto novog uzleta, u toku je velika rasprodaja zbog gašenja prodavnica.

Hamer je specijalizovan za opremanje enterijera i kućni tekstil. Matična kompanija Bruder Šlau Gmbh & Co. KG proglasila je stečaj još u junu 2025, a novi udarac uslijedio je krajem januara 2026. kada je i novoosnovana kompanija podnela zahtjev za stečaj sudu u Bilefeldu. Glavni razlog je nedostatak investitora zainteresovanih za nastavak sadašnjeg poslovnog koncepta.

U aprilu se otvara stečajni postupak

"Za otprilike polovinu filijala trenutno nema zainteresovanih koji bi želeli da nastave sa ovim modelom specijalizovanih prodavnica“, izjavio je portparol privremenog stečajnog upravnika Stefana Mejera, prenosi Fenisk Magazin.

U tim poslovnicama već je pokrenuta totalna rasprodaja. Sudbina oko 1.100 zaposlenih je neizvjesna, iako su njihove plate obezbjeđene putem Savezne agencije za rad do kraja marta 2026. godine.

Uprkos tome što je kontaktirano više od 300 potencijalnih investitora, odziv je bio veoma slab. Razlozi su jasni: drugi stečaj u samo nekoliko meseci i generalno teška situacija u klasičnoj maloprodaji. Trenutno je ostalo šest zainteresovanih strana. Dvije strane žele da nastave poslovanje sa znatno manjim brojem Hammer prodavnica. Četiri strane su poznata imena iz prehrambenog i neprehrambenog sektora koja na tim lokacijama žele da otvore sopstvene prodavnice sa potpuno drugačijim konceptom.

Odluka o sudbini kompanije trebalo bi da bude donijeta u naredne dvije nedjelje, a cilj je da se sačuva što veći broj radnih mjesta do aprila 2026, kada se zvanično otvara stečajni postupak. Istorija lanca Hamer počela je 1976. godine, a prodavnice su najzastupljenije u sjevernoj, istočnoj i centralnoj Njemačkoj, uključujući savezne pokrajine poput Donje Saske (Niderzahen), Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRV), Saske i Tiringije, prenosi Kurir.

