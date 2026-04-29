Nepozvan gost na proslavi: Porodica iz Mostara zatekla jeziv prizor u kući

Razdoblje nakon Vaskrsa tradicionalno je vrijeme prvih pričesti u katoličkim župama, ali jedna porodica iz Jasenice pored Mostara ovogodišnju proslavu će posebno pamtiti.

Njima je na slavlje stigao potpuno neočekivan i nepozvan gost - zmija.

Išla je pravo prema mojoj nozi

Domaćica kuće ispričala je za mostarski Bljesak kako se sve odigralo u trenucima odmora nakon što je veći dio gostiju otišao, a ona krenula sa pospremanjem doma.

„Nakon proslave svete pričesti pospremam kuću i sjednem na nekoliko minuta na kauč kako bih predahnula. Pored mene je bila vrećica koja inače nikada tu ne stoji, ali taj dan se našla baš tu. Nakon nekoliko minuta čujem neko šuškanje i to mi postaje sumnjivo. Okrenem se udesno i imam šta vidjeti - zmija! I to ne mala... išla je ravno prema mojoj nozi“, ispričala je šokirana žena.

Prema njenim riječima, zmija je bila na svega desetak centimetara od njenog stopala prije nego što je instinktivno reagovala i uzmaknula. Nakon bliskog susreta, zmija se povukla i sakrila ispod fotelje, gdje je ostala sklupčana.

Koja vrsta je u pitanju?

Iako susret sa bilo kojom zmijom u zatvorenom prostoru izaziva paniku, prema fotografijama i karakteristikama vjeruje se da je riječ o smukulji. Ova vrsta je potpuno bezopasna neotrovnica, iako svojim izgledom i bojom često može da podsjeti na otrovnice, što izaziva dodatni strah kod ljudi.