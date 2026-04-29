Logo
Large banner

Nepozvan gost na proslavi: Porodica iz Mostara zatekla jeziv prizor u kući

Autor:

ATV
29.04.2026 10:07

Komentari:

0
Змија
Foto: pexels/Donald Tong

Razdoblje nakon Vaskrsa tradicionalno je vrijeme prvih pričesti u katoličkim župama, ali jedna porodica iz Jasenice pored Mostara ovogodišnju proslavu će posebno pamtiti.

Njima je na slavlje stigao potpuno neočekivan i nepozvan gost - zmija.

Išla je pravo prema mojoj nozi

Domaćica kuće ispričala je za mostarski Bljesak kako se sve odigralo u trenucima odmora nakon što je veći dio gostiju otišao, a ona krenula sa pospremanjem doma.

„Nakon proslave svete pričesti pospremam kuću i sjednem na nekoliko minuta na kauč kako bih predahnula. Pored mene je bila vrećica koja inače nikada tu ne stoji, ali taj dan se našla baš tu. Nakon nekoliko minuta čujem neko šuškanje i to mi postaje sumnjivo. Okrenem se udesno i imam šta vidjeti - zmija! I to ne mala... išla je ravno prema mojoj nozi“, ispričala je šokirana žena.

Prema njenim riječima, zmija je bila na svega desetak centimetara od njenog stopala prije nego što je instinktivno reagovala i uzmaknula. Nakon bliskog susreta, zmija se povukla i sakrila ispod fotelje, gdje je ostala sklupčana.

Koja vrsta je u pitanju?

Iako susret sa bilo kojom zmijom u zatvorenom prostoru izaziva paniku, prema fotografijama i karakteristikama vjeruje se da je riječ o smukulji. Ova vrsta je potpuno bezopasna neotrovnica, iako svojim izgledom i bojom često može da podsjeti na otrovnice, što izaziva dodatni strah kod ljudi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mostar

Zmija

pričešće

životne priče

proslava

Zmija u kući

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

10

30

Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

10

17

Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak

10

16

Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

10

15

Bitno: Roditelji i vakcine

10

14

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner