Usvojen nacrt pravilnika za besplatne placeve

Svi za, tako su trebinjski tribuni glasali po pitanju Nacrta pravilnika za dodjelu besplatnih placeva. Sada slijede javne rasprave, pa ponovo skupština i na kraju javni poziv za mlade bračne parove do 35 godina, višečlane porodice i samohrane roditelje. Spremno je 30 placeva a još toliko ih se sprema, nalaze se u prigradskim naseljima.

"Nema razloga da ne ubrzamo maksimalno sve što se bude moglo, otprilike oko nekih mjesec i po do dva dana očekujemo da će se završiti sva procedura da isteknu zakonski rokovi koji su neophodni", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Grad će na ovim lokacijama obezbijediti i potrebnu infrastrukturu. Odličan je ovo potez kažu svi odbornici, opozicionari su ga podržali ali su imali nedoumica i pitanja.

"Ja sam samo tražila da se decidno napiše da ti ljudi postaju samim tim kada dobiju građevinsku dozvolu da postaju vlasnici tih parcela", rekla je Dajana Milišić, šef Kluba odbornika Liste za pravdu i red Trebinje.

Ugovor o pravu gradnje to reguliše odgovara opoziciji Luka Petrović i poručuje da će ovaj pravilnik nakon dorade biti jasan, precizan i transparentan.

"Ovaj pravilnik omogućava svima koji imaju prebivalište u Trebinju bar jednog supružnika da mogu da konkurišu ali ne možete dobiti bodove preferencija je upravo na mladim bračnim parovima, na 4 plus, na boračkim kategorijama i na tome da li imate ekonomsko socijalno stanje nepovoljnije u odnosu na ostale kandidate. Ono što je najvažnije da već danas kada bi se ovaj pravilnik ovako usvojio svi vi koji ste ovdje možete da sebi upišete broj bodova", rekao je Luka Petrović, šef Kluba odbornika SNSD-a Trebinje.

Na račun lokacije ovi ljudi će uštedjeti oko 50.000 maraka kaže odbornik SNSD-a iz kategorije mladi bračni parovi koji je nedavno kupio plac.

"Lokacija u nekoj trećoj ili četvrtoj zoni kreće se od 30.000 do 50.000 maraka. Samim tim to je u startu velika ušteda za mladu porodicu koja hoće da riješi stambeno pitanje", rekao je Slađan Orbović, odbornik SNSD-a.

Ova mjera je pravi ali i jedini put da se mnogi skuće jer je su cijene stanova u Trebinju još odavno otišle u nebo. Najjužniji grad Srpske je prvi koji je donio ovakvu odluku baš kao što je bio i prvi sa zgradom za mlade bračne parove.