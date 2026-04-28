Logo
Large banner

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Autor:

ATV
28.04.2026 12:36

Komentari:

0
Пронађено је 10 угинулих свиња на обали Дрине, у Граду Бијељина, мјесна заједница Јоховац.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, najoštrije osuđuje krajnje neodgovorno i potpuno neprihvatljivo odbacivanje leševa svinja u Gradu Bijeljina, uz korito rijeke Drine, mjesna zajednica Johovac.

Ističu da ovakav čin nije samo grubo kršenje propisa, već direktno ugrožavanje zdravlja životinja, javnog zdravlja, životne sredine i domaće stočarske proizvodnje.

"Posebno naglašavamo da ovakvi postupci predstavljaju ozbiljan biosigurnosni rizik i potencijalni izvor širenja zaraznih bolesti, a naročito afričke kuge svinja, bolesti koja je u prethodnom periodu nanijela ogromne ekonomske štete svinjarskoj proizvodnji, dovela do gubitka velikog broja grla i ostavila teške posljedice po proizvođače i čitav sektor. Nakon svih napora koje institucije i proizvođači ulažu u suzbijanje ove bolesti, ovakva neodgovornost je apsolutno nedopustiva", navodi se u saopštenju.

Dodaju da odbacivanje leševa u prirodu, posebno uz vodotok, može imati nesagledive posljedice po epizootiološku situaciju i direktno ugroziti mjere koje se grade radi zaštite domaće proizvodnje. To nije samo neodgovornost pojedinca — to je čin koji može ugroziti čitav sektor.

Nadležni veterinarski inspektori i epizootiolozi JU Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" nalaze se na terenu, izvršena su uzorkovanja i preduzimaju sve potrebne mjere radi utvrđivanja uzroka uginuća i procjene svih epidemioloških rizika.

"Očekujemo hitno utvrđivanje odgovornosti i najoštrije sankcionisanje počinilaca. Ovakvo ponašanje neće biti tolerisano. U trenutku kada se sektor još oporavlja od posljedica afričke kuge svinja, bilo kakvo ugrožavanje zdravlja životinja mora biti predmet najoštrije osude i odlučne reakcije institucija", navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rijeka drina

svinje

Bijeljina

Ministarstvo poljoprivrede

Leševi

Komentari (0)
Large banner

