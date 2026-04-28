Logo
Large banner

Jezivi prizori na obali Drine: Pronađeno 10 uginulih svinja

Autor:

ATV
28.04.2026 08:12

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Na obali Drine u Bijeljini pronađeno je 10 uginulih svinja teških oko 80 kilograma, saopšteno je iz Gradske uprave.

Utvrđeno je da su životinje u poodmakloj fazi raspadanja, što ukazuje na to da su uginule i protivzakonito odložene prije petnaestak dana.

Veterinarski inspektori Gradske uprave, u saradnji sa predstavnikom Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan", izašli su na teren s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja svih zakonom propisanih mjera povodom pronalaska uginulih svinja na lokaciji uz korito rijeke Drine u mjestu Johovac.

Na uginulim životinjama nisu pronađene ušne markice, čime je onemogućeno utvrđivanje porijekla životinja, što dodatno ukazuje na namjeru prikrivanja odgovornosti, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu pojavu afričke kuge svinja u regionu, izvršeno je uzorkovanje radi laboratorijskih analiza koje će obaviti stručnjaci sa Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan".

Gradsko Odjeljenje za inspekcijske poslove preduzelo je mjere sanacije terena, radi zaštite zdravlja građana i životne sredine, dok se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova intenzivno radi na identifikaciji odgovornih lica.

Iz Gradske uprave su najavili podnošenje krivične prijave za ugrožavanja zdravlja ljudi i životinja, kao i nezakonitog odlaganja životinjskih leševa, protiv za sada nepoznatog lica.

Slučaj pronalaska uginulih svinja prijavili su građani, koji su pozvani da i ubuduće blagovremeno prijavljuje sve slične pojave nadležnim službama, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rijeka drina

svinje

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

08

42

08

25

08

24

08

16

08

12

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner