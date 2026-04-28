Jutarnja navika koja će vam automatski popraviti raspoloženje i povećati koncentraciju

Mnogi veći dio jutra provode unutra, spremajući se za početak dana. Odatle možete odmah preći na put do posla ili u slučaju da radite od kuće, sjedate za radni sto.

Ipak, stručnjaci za mentalno zdravlje upućuju na važnost toga da smo napolju i kažu da ako odvojite samo 20 minuta tokom jutra koje ćete da provedete na otvorenom, možete da napravite veliku razliku. Ova navika nudi bezbroj koristi za mozak, uključujući i one koje se tiču dugoročne funkcije mozga.

Poboljšava vam raspoloženje

Pokušajte da dodate 20-minutni boravak na otvorenom u svoju jutarnju rutinu. Izlaganje sunčevoj svjetlosti će povećati hemikalije povezane sa raspoloženjem u vašem mozgu, pomažući vam da se osjećate bolje u cjelini.

- Pored toga, pokazalo se da boravak na svježem vazduhu i slušanje zvukova prirode (kao što je cvrkut ptica) smanjuje rizik od depresije i bistri um, dajući vam obnovljeni osjećaj energije - kaže dr Rehan Aziz, psihijatar u Univerzitetskom medicinskom centru Džerzi Šor, za Real Simple.

Sa stanovišta somatskog i nervnog sistema, pomaže u prekidanju petlji stresa i daje tijelu priliku da se orijentiše na sadašnji trenutak kroz svjetlost, temperaturu, zvuk i pokret.

- Ova promjena vam može pomoći da izađete iz spirale anksioznih misli, pomažući vam da se osjećate utemeljenije - objašnjava Kloi Bin, terapeut.

Reguliše ciklus spavanja

Još jedna prednost ove prakse je čvršći raspored spavanja. Prema riječima dr Aziza, kada ste napolju ujutru i upijate ranu sunčevu svjetlost, pomoći ćete u regulisanju svog cirkadijalnog ritma. Konkretno, ova navika govori vašem mozgu da potisne melatonin, hormon koji podstiče san. Ovo usklađuje unutrašnji sat vašeg tijela sa prirodnim ciklusom dana i noći. Drugim riječima, imaćete više energije tokom dana, a manje tokom noći, kako nivo melatonina prirodno raste. Ovo povećava šanse za kvalitetan san, što je ključno za zdravlje mozga.

Povećava fokus i koncentraciju

Nije tajna da vam dobar noćni san može pomoći da se fokusirate tokom dana. Ali ako tražite podsticaj, provedite 20 minuta napolju kada se probudite.

- Izlazak napolje ujutru ima tendenciju da brzo probudi čula. Upijate svjetlost, temperaturu, zvukove i ono što vidite oko sebe, što povećava budnost i pomaže vam da se izvučete iz maglovitog razmišljanja. Izlaganje jutarnjem svjetlu dovodi do porasta nivoa kortizola, što pomaže u povećanju energije i sposobnosti fokusiranja. Takođe stimuliše druge hemikalije u mozgu koje izazivaju „dobro raspoloženje“, poput dopamina - savjetuje Bin.

