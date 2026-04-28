Denver pregazio Minesotu: Nestvarni Jokić srušio rekord Vestbruka

28.04.2026 07:35

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Denver Nagetsi pobijedili su Minesotu pred svojim navijačima rezultatom 125:113 i tako smanjili rezultat u plej-of seriji na 3:2.

Iako su bili pred eliminacijom nakon dva teška poraza u Mineapolisu, aktuelni šampioni su pokazali karakter i poručili da ih niko ne smije prerano otpisati.

Rekordni Nikola Jokić

Nakon ozbiljnih kritika, Nikola Jokić je odgovorio na najbolji mogući način – novom zastrašujućom partijom. Utakmicu je završio sa tripl-dablom: 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova.

Ovo je srpskom centru bio 36. tripl-dabl u sezoni, a 23. u plej-ofu. Sa ukupno 221 tripl-dablom u karijeri, Jokić se sada izjednačio sa legendarnim Raselom Vestbrukom.

Tok meča: Od furioznog starta do trojke preko Gobera

Nagetsi su krenuli silovito i već sredinom prve četvrtine imali dvocifrenu prednost (23:13). Iako su se „Vukovi“ uspjeli vratiti na minus pet, Jokić je već u prvom poluvremenu kontrolisao ritam. Tačku na prvi dio igre stavio je Srbin nestvarnom trojkom uz zvuk sirene preko Rudija Gobera za vođstvo od 60:51.

U trećoj četvrtini Denver je djelovao kao nezaustavljiva sila. Serijom 16:5 brzo su otišli na +19, a Jokić je već tri minuta prije kraja ovog perioda kompletirao svoj tripl-dabl učinak.

Drama u finišu i sukob sa Mekdanijelsom

Iako su početkom posljednje dionice imali ogromnih +27 (102:75), Nagetsi su dozvolili gostima da se približe na 110:96. Ipak, uspjeli su na vrijeme zaustaviti nalet Minesote, koja je ovu utakmicu igrala bez Entonija Edvardsa i Dontea Divinćenca.

Finiš je obilježila i napeta situacija kada je malo falilo da dođe do tuče između Jokića i Džejdena Mekdanijelsa. Mekdanijels je pokušao blokirati Jokića nakon već dosuđenog faula, što je razbjesnilo Srbina koji je krenuo ka njemu da mu „očita lekciju“, ali su veći sukob spriječili Majk Konli i sudije.

Serija se sada vraća u Mineapolis, gdje će Denver pokušati izboriti majstoricu, prenosi Sportinjo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

