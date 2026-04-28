Kremlj: Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

Rusija je spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da Rusija ostaje posvećena strateškom, partnerskom karakteru odnosa sa Iranom, prenose RIA Novosti.

Ranije u ponedjeljak iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se u Rusiji sa predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.

Putin je sa iranskim ministrom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da će Moskva činiti sve u interesu Irana i drugih zemalja regiona kako bi mir bio uspostavljen što prije.

Ruski predsjednik je istakao da Rusija namjerava da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspjeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

On je, kako se navodi, prenio i najbolje želje vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

(Tanjug)