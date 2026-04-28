Danas slavimo tri sveta apostola: Izgovorite ovu molitvu ako ste u nevolji

ATV
28.04.2026 07:08

Данас славимо три света апостола: Изговорите ову молитву ако сте у невољи
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svete apostole Aristarha, Puda i Trofima. Ova tri svetitelja spadaju u red sedamdesetorice apostola koje je Gospod izabrao i poslao na propovijed Jevanđelja.

Aristarh je bio episkop u Apamiji Sirijskoj. Apostol Pavle ga pominje nekoliko puta kao svog „sapatnika u sužanjstvu“ i pomagača. U Efesu je bio uhvaćen zajedno sa Gajem kada se narod pobunio protiv Pavla.

Pud je bio ugledan rimski građanin. Apostol Pavle ga spominje u svojoj Drugoj poslanici Timoteju. Dom Pudov je prvo bio utočište vrhovnim apostolima, a kasnije je pretvoren u crkvu nazvanu „Pastirska“.

Trofim je bio iz Azije i pratio je apostola Pavla na njegovim putovanjima. Za vrijeme Neronovog progona hrišćana, kada je pogubljen apostol Pavle, svoju vjeru su mučeničkom smrću potvrdila i ova tri apostola.

Molitva za današnji dan

Narodno predanje kaže da je današnja molitva veoma kratka i jednostavna, a posebno je važna za one kojima je protekli period bio težak ili se trenutno nalaze u velikim iskušenjima:

„Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim.“

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

