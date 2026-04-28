Muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje, radnici se zabarikadirali

Autor:

ATV
28.04.2026 06:59

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Muškarac iz BiH priveden je nakon incidenta u Urgentnom centru u italijanskom Riminiju, zbog čega je intervenisala i policija. Sve se odigralo 26.aprila u zoru, kada je muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje i službenika obezbjeđenja.

Napadač je bio toliko nasilan da su radnici bili primorani da se zabarikadiraju unutar trijaže. Sama situacija je zahtjevala hitnu intervenciju Državne policije, koja je uspjela da uspostavi red u ustanovi.

pasos

Srbija

Mijenja se pasoš Srbije

Incident je izazvao veliki strah među prisutnima. Konačno, sve se završilo hapšenjem muškarca, koji je već bio poznat policiji Riminija. On je prijavljen za nanošenje tjelesnih povreda, oštećenje imovine i pružanje otpora službenom licu. Presudnu ulogu imala je intervencija patrolnih jedinica, koje su bile alarmirane negdje u zoru.

Uhapšeni sada čeka suđenje po hitnom postupku.

Intervencija je pokrenuta nakon dojave koja je stigla u operativni centar o prisustvu osobe koja je pravila nerede unutar bolničke ustanove. Policajci, koji su brzo stigli na lice mjesta, prepoznali su lice koje im je već bilo poznato i koje je nekoliko dana ranije dobilo dve mere prevencije izdate od strane policije. Kada je patrola stigla, medicinsko osoblje i službenici obezbjeđenja sklonili su se unutar trijaže, vidno uplašeni.

Uz dosta poteškoća, policajci su uspjeli da izvedu agresivnog muškarca iz odjeljenja hitne pomoći i sprovedu ga u policijsku upravu.

Трамп краљ чарлс

Svijet

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

Prema svjedočenju prisutnih, muškarac se probudio nakon što je prenoćio u ustanovi i počeo da verbalno prijeti medicinskom osoblju. Nakon toga je napao službenika obezbjeđenja pljuvao ga, udarao nogama i pesnicama, a pritom je oštetio i staklo trijaže jednim udarcem, prenose Nezavisne.

Pročitajte više

поп икона пјевачица Америка Мадона

Scena

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

9 h

0
Саобраћајна несрећа Рума-Шабац

Hronika

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

10 h

0
"Јасеновац, сјећање и опомена", назив је изложбе која је вечерас отворена у Европском парламенту у Стазбуру.

Republika Srpska

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

10 h

0
Обиљежен Дан општине у Козарској Дубици

Društvo

Obilježen Dan opštine u Kozarskoj Dubici

10 h

0

Više iz rubrike

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

Svijet

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

9 h

0
Нијемци избјегавају служење војног рока

Svijet

Nijemci izbjegavaju služenje vojnog roka

10 h

0
Десно на слици је водитељ Џими Кимел, лијево су Доналд Трамп и Меланија

Svijet

Tramp traži otkaz za Kimela zbog šale o njemu i Melaniji: "Nije nimalo smiješan"

10 h

0
Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Ovo su uslovi Irana za otvaranje Hormuškog moreuza

11 h

0

  • Najnovije

08

42

Talentovana glumica karijeru zamijenila duhovnim životom: Sada je igumanija manastira

08

25

Minić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti

08

24

Rasprava završila krvoprolićem: Izbo mladića jer mu je napao sina?

08

16

Taktička vježba MUP-a u Laktašima

08

12

Jezivi prizori na obali Drine: Pronađeno 10 uginulih svinja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner