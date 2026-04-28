Muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje, radnici se zabarikadirali

Muškarac iz BiH priveden je nakon incidenta u Urgentnom centru u italijanskom Riminiju, zbog čega je intervenisala i policija. Sve se odigralo 26.aprila u zoru, kada je muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje i službenika obezbjeđenja.

Napadač je bio toliko nasilan da su radnici bili primorani da se zabarikadiraju unutar trijaže. Sama situacija je zahtjevala hitnu intervenciju Državne policije, koja je uspjela da uspostavi red u ustanovi.

Incident je izazvao veliki strah među prisutnima. Konačno, sve se završilo hapšenjem muškarca, koji je već bio poznat policiji Riminija. On je prijavljen za nanošenje tjelesnih povreda, oštećenje imovine i pružanje otpora službenom licu. Presudnu ulogu imala je intervencija patrolnih jedinica, koje su bile alarmirane negdje u zoru.

Uhapšeni sada čeka suđenje po hitnom postupku.

Intervencija je pokrenuta nakon dojave koja je stigla u operativni centar o prisustvu osobe koja je pravila nerede unutar bolničke ustanove. Policajci, koji su brzo stigli na lice mjesta, prepoznali su lice koje im je već bilo poznato i koje je nekoliko dana ranije dobilo dve mere prevencije izdate od strane policije. Kada je patrola stigla, medicinsko osoblje i službenici obezbjeđenja sklonili su se unutar trijaže, vidno uplašeni.

Uz dosta poteškoća, policajci su uspjeli da izvedu agresivnog muškarca iz odjeljenja hitne pomoći i sprovedu ga u policijsku upravu.

Prema svjedočenju prisutnih, muškarac se probudio nakon što je prenoćio u ustanovi i počeo da verbalno prijeti medicinskom osoblju. Nakon toga je napao službenika obezbjeđenja pljuvao ga, udarao nogama i pesnicama, a pritom je oštetio i staklo trijaže jednim udarcem, prenose Nezavisne.