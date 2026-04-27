Obilježen Dan opštine u Kozarskoj Dubici

ATV
27.04.2026 22:19

0
Обиљежен Дан општине у Козарској Дубици
U Domu kulture u Kozarskoj Dubici večeras je održana svečana akademije povodom Dana opštine, uz bogat kulturno-umjetnički program.

Zvaničnicima, delegacijama, sveštenstvu i građanima obratili su se predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, načelnik opštine Igor Savković, kao i gosti iz bratskih opština Srbije, koji su Dubičanima uputili čestitke povodom Dana opštine.

U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je Ženski kamerni hor Srpskog pjevačkog društva "Višnjić", a izvođenjem tradicionalnih pjesama predstavila se talentovana violinistkinja Bojana Obradović.

U ulozi voditelja i domaćina akademije bio je glumac Stefan Bundalo, koji je emotivnim izvođenjem Šantićeve rodoljubive poeme "Ostajte ovd‌je" dirnuo srca prisutnih.

U okviru akademije prisutnima su prikazana i dva tematska videa, od kojih je prvi predstavio potencijale opštine Kozarska Dubica, dok su akteri drugog bili najmlađi Dubičani koji su govorili o voljenom gradu.

Svečanoj akademiji prisustvovao je i predsjednik Skupštine opštine Miloš Banjac, kao i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, Dragan Brdar i Bobana Marelj, te predstavnici i delegacije brojnih opština u Republici Srpskoj.

Organizator svečane akademije povodom Dana opštine je Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica.

Ovaj datum obilježava se u znak zahvalnosti i trajnog sjećanja na istorijske događaje i žrtve fašističkog terora, njegujući kulturu sjećanja, slaveći slobodu i cijeneći ono što su preci ostavili i za šta su se borili

