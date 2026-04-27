Obilježena 11. godišnjica terorističkog napada u Zvorniku

Teodora Begović
27.04.2026 19:46

Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику
11 godina je prošlo, a do danas niko nije odgovarao za ubistvo policajca Dragana Đurića u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Ne zna se ni ko je planirao, ni po čijoj naredbi. Porodica Đurić čeka pravdu koju zaslužuje. Brat ubijenog policajca, Anđelko, kaže da pravosudne ustanove u Sarajevu bježe od odgovornosti kada je riječ o ovom terorističkom aktu.

"Ništa se nije pomjerilo, sve je isto kao što je bilo i 2015, isti je stav. Trebalo bi to da se riješi konačno, da znamo šta se desilo. Evo, 2026. godina, ako je nekad vrijeme da se riješi, onda je to sad. Ovo je zadnji momenat", kaže Anđelko Đurić, brat ubijenog policajca.

Policajcu Draganu Đuriću, danas je odata počast ispred Policijske uprave u Zvorniku. Napad na policajca se mora posmatrati kao napad na državu, poruka je pripadnika MUP-a.

"Ovaj događaj nas navodi na pojačan oprez, preduzimanje mjera i radnji u objektima gdje borave policijski službenici, te prilikom obavljanja svojih poslova i zadataka", kaže Miloš Brkić, pripadnik MUP-a Republike Srpske.

Najvažnija prevencija protiv terorizma je njegovo razumijevanje, zbog čega se kontinuirano radi na obuci kadeta i operativnom radu na terenu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sarađuje sa svim policijskim agencijama u BiH kada je u pitanju terorizam i ta saradnja je na viskom nivou, poručuje Budimir.

"Jedan od prvih takvih napada u Republici Srpskoj. Znamo da smo u FBiH imali Bugojno, napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, a skoro smo imali i napad u Unsko-sanskom kantonu gdje je smrtno stradao jedan policajac koji je bio i Srbin", kaže Željko Budimir.

Zločin u Zvorniku nije izdvojen slučaj terorističkog napada u kom je stradao Srbin. Danas ostaje pitanje kada će porodice poginulih dočekati pravdu i kada će u pravosudnim sistemima BiH prestati važiti dvostruki aršini kada je riječ o zločinima nad Srbima.

