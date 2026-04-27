Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

ATV
27.04.2026 16:35

Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање
Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović izjavio je da produbljivanje akademske i naučne saradnje sa Ivanovskim univerzitetom predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne akademske povezanosti Republike Srpske i Ruske Federacije.

Tokom posjete Ivanovskom državnom univerzitetu Mastilović je razgovarao sa rektorom i predsjednikom Naučnog savjeta Ivanovske oblasti Aleksejem Maliginom o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, kao i realizaciji zajedničkih naučnih projekata.

"Ovakvi susreti omogućavaju da zajednički definišemo konkretne pravce d‌jelovanja, od zajedničkih istraživanja do razvoja studijskih programa, što je od izuzetnog značaja za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja", istakao je Mastilović.

Na svečanoj sjednici Naučnog vijeća Mastiloviću je uručena toga i diploma, kao simbol nedavno dodijeljene titule počasnog profesora Ivanovskog državnog univerziteta, što predstavlja značajno priznanje za njegov dosadašnji naučni i obrazovni rad, kao i doprinos razvoju međunarodne akademske saradnje, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Mastiloviću je održao i predavanje studentima društveno-humanističkih nauka o temi "Genocid nad Srbima u NDH", u okviru kojeg je govorio o istorijskim okolnostima, stradanju srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, te značaju očuvanja kulture pamćenja i naučnog pristupa izučavanju ovih tema.

On je naglasio da je dužnost akademske zajednice da na naučno utemeljen način govori o stradanjima srpskog naroda, te da istinu prenosi mladim generacijama, kako bi se očuvalo sjećanje i njegovala kultura pamćenja.

Tokom susreta je istaknut značaj jačanja institucionalnih veza između univerziteta iz Republike Srpske i Ruske Federacije, te izražena spremnost za dalje produbljivanje saradnje.

"Doprinos ministra i profesora Mastilovića razvoju istorijske nauke teško je precijeniti. Njegova istraživanja koja se oslanjaju na strogu metodologiju obrade izvora i sistematski rad sa arhivskim dokumentima postavljaju visoke standarde akademske čestitosti. Ponosni smo što je postao dio naše akademske porodice", rekao je Maligin.

On je zahvalio Mastiloviću za dugogodišnji doprinos nauci, obrazovanju i zaštiti istorijske istine.

