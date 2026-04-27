Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena i da o tom pitanju očekuje i jasan stav Narodne skupštine.
Minić je istakao da se ne smije dozvoliti da se ljudi iz Republike Srpske progone zbog iznošenja mišljenja.
"Suočeni smo sa sve češćim krivičnim postupcima koji zadiru u slobodu govora i nameću reviziju istorije. Dok se jedni procesuiraju zbog riječi, drugi ostaju bez presuda uprkos ozbiljnim dokazima. Republika Srpska će dati jasan institucionalni odgovor", napisao je Minić na Iksu.
Minić je danas u Banjaluci prisustvovao konferenciji "Krivični progon kao instrument revizije istorije – ugrožavanje slobode mišljenja i govora presudama Suda BiH".
