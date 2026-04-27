Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da će Srpska nastaviti da podržava razvoj sporta, sportske infrastrukture, klubova, saveza i najboljih talenata jer tako ulaže u zdravu budućnost.

"Naša je obaveza da stvaramo uslove u kojima će sportisti i sportski radnici imati priliku da treniraju, napreduju i ostvaruju svoje snove. Podržavajući sport ulažemo u zdravu budućnost Republike Srpske", istakao je Karan u obraćanju na manifestaciji "Dan fudbala" u Banjaluci.

Karan je rekao da sport, posebno fudbal uči disciplini, odgovornosti i timskom radu.

"Klubovi i igrači pokazali su da istrajnim radom i ljubavlju prema sportu mogu ostvariti i najveći rezultati", zaključio je Karan i čestitao svim dobitnicima priznanja na ovoj manifestaciji.

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković u ibraćanju je istakao da fudbal nije samo igra, već univerzalni jezik prijateljstva, poštovanja i zajedništva.

"Fudbal spaja ljude, ruši barijere i gradi mostove među narodima, klubovima i generacijama", naveo je Zeljković, koji kaže da je ponosan jer se iz Banjaluke šalju poruke mira, tolerancije i sportskog duha.

Zeljković je podsjetio da je Fudbalski savez Republike Srpske, koji je osnovan 1992. godine u izuzetno teškim vremenima, danas snažna i stabilna organizacija koja okuplja oko 350 klubova i više od 25.000 registrovanih fudbalera.

Fudbaler banjalučkog "Borca" Stefan Savić proglašen je za najboljeg fudbalera Republike Srpske u prošloj godini, dok je treneru Mladenu Žižoviću, koji je tragično izgubio život, posthumno uručena nagrada "Dr Milan Jelić".

Za najperspektivnijeg fudbalera proglašen je Matej Deket, mladi fudbaler banjalučkog "Borca", a u konkurenciji za nagradu "Srđan Kačar" su bili još Ognjen Šešlak i Božidar Dimitrić.

Nagradu "Ilija Miljuš" za najboljeg trenera Republike Srpske dobio je strateg prijedorskog "Rudara" Perica Ognjenović.

Najbolji fudbalski sudija Republike Srpske je Dragan Petrović iz Banjaluke, kome je pripala nagrada "Ratko Kragulj", a nagrada "Ilija Pantelić" za najboljeg sportskog radnika pripala je Miroslavu Bojiću iz Laktaša.

Najbolja fudbalerka Srpske je članica moskovskog "CSKA" Milena Nikolić, dok je najbolji futsaler Vladimir Džombić.

Fudbalski Savez Republike Srpske dodijelio je odlikovanja Fudbalskom klubu "Borac" iz Banjaluke, Fudbalskom klubu "Polet" iz Broda i Fudbalskom klubu "Proleter" iz Teslića povodom 100 godina postojanja.

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović dobio je zlatnu plaketu za nesebičnu pomoć i podršku u izgradnji fudbalske infrastrukture.

Specijalna priznanja dodijeljena su Fudbalskom savezu Srbije za pomoć i dugogodišnju saradnju, Željku Babiću iz Srpca za dugogodišnji rad i i doprinos afirmaciji fudbala, te Konstantinu Katani za nesebičnost i požrtvovanje u popularizaciji fudbala.

Povelju "Ambasador fudbala - Dr Mihailo Andrejević Andrejka" dobio je aktuelni trener "Vojvodine" Miroslav Tanjga.

Nagradu "Dr Milan Jelić" za životno d‌jelo dobio je Stojan Malbašić, bivši igrač, kapiten, trener, direktor i predsjednik Fudbalskog kluba "Borac".

Zlatnu povelju "Miljan Miljanić" dobio je Aleksandar Đurić, rođeni Dobojlija koji je već dvije decenije u fudbalu Singapura, za čiju je reprezentaciju igrao od 2007. do 2012. godine.

Pored predsjednika Republike Karana, manifestaciji su prisustvovali ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, predsjednik Fudbalskog saveza Srpske i BiH Vico Zeljković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Prisustvovali su i potpredsjednici Fudbalskog saveza BiH Ivan Beus i Irfan Durić, trener Fudbalskog kluba "Vojvodina" iz Novog Sada Miroslav Tanjga, načelnici i gradonačelnici opština i gradova Srpske, te organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Manifestaciju "Dan fudbala", organizovali su Fudbalski savez Republike Srpske i "Sportski žurnal".