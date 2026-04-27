Haris Džinović ne prestaje da proziva Melinu: Šta je rekao o njihovom razvodu

Pjevač Haris Džinović u posljednje vrijeme često u javnosti priča o bivšoj supruzi Melini, koja se nedavno udala za imućnog Britanca.

"Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode", rekao je odsječno Haris.

Ponosno ističe da je slobodan čovjek od kako je "izašao iz suda", a navodi da se o Melininom i njegovom razvodu više pričalo nego o razvodima glumice i pjevačice Dženifer Lopez, koja je dosad imala četiri bračna brodoloma.

"Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo toliko o razvodima Dženifer Lopez!" poručio je potom pjevač, a o Melininoj svadbi kaže:

"O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Ja sam slobodan čovek od kako sam izašao iz suda. Da li sam slavio razvod od Meline? Nisam slavio, to se ne slavi".

Haris je, inače, na pitanje kakve savjete daje sinu Kanu nakon svega što je doživjeo tokom razvoda sa Melinom kratko odgovorio:

"Pričamo mi, to su stvari koje ostaju u četiri zida, neke intimne stvari koje ne iznosim", prenosi Blic