Vraćaju se Kursadžije

Autor:

ATV
27.04.2026 17:53

Враћају се Курсаџије
Kultni humoristički serijal koji je decenijama zasmijavao milione gledalaca širom Balkana sprema se za veliki povratak na male ekrane. Televizija Hajp najavila je emitovanje novih epizoda legendarne emisije "Kursadžije", koja je svojevremeno postavila rekorde gledanosti svojim specifičnim humorom i satiričnim prikazom regionalnih mentaliteta.

Povratak legende u školsku klupu

Za one koji su možda zaboravili, "Kursadžije" su serijal koji prati dogodovštine u učionici gdje se susreću predstavnici svih naroda bivše Jugoslavije. Kroz komične dijaloge, stereotipe i svakodnevne situacije, likovi poput snalažljivog Srbina, škrtog Slovenca ili zbunjenog Bosanca postali su dio pop kulture, a njihove replike i danas se prepričavaju u narodu.

Prokletstvo Kursadžija: Teške sudbine skoro svih glumaca

Ovaj format je godinama važio za neprikosnovenog vladara TV humora, a sada stiže osvježen i spreman da osvoji novu generaciju publike, uz zadržavanje onog starog šarma koji smo voleli. Glavni idejni tvorac i glumac Saša Pantić potvrdio je ove uzbudljive vijesti, obećavajući da će povratak biti spektakularan i prožet prepoznatljivim humorom koji ne poznaje granice, piše Kurir.

"Da vam kažem ekskluzivno, na Hype stižu Kursadžije. Ponovo stižu Đuro Palica, Janez, Drško, ludi Milojko, Ajdemi i neki novi likovi. Ukoliko ste u regionu, spremite se kad vidite Kursadžije, uzmite papirne maramice jer plakaćete, ali od smijeha", rekao je glumac Saša Pantić.

Očekuje se da će nove epizode okupiti dobro poznata lica, ali i uvesti neke sveže likove koji će se prilagoditi izazovima i temama današnjice. Spremite se za dozu smeha jer se stara ekipa vraća tamo gde najbolje snalazi - pred publiku koja zna da prepozna pravi narodni humor.

Виктор Вембањама лежи на паркету након што је ударио главом о под на мечу против Портланда

Košarka

Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

5 d

0
Деватсирана клацкалица као и други мобилијар у Кочићевом вијенцу

Banja Luka

Zeljković obišao dječije igralište u Kočićevom vijencu: "Scenografija za horor film"

6 d

1
Језиве сцене су забилјежене на релију "Судамерикано" у Аргентини када је аутомобил излетио са стазе у публику.

Hronika

Horor! Automobil izletio sa staze, ubio mladića (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uletio u publiku

1 sedm

0
Разорни земљотрес у Јапану видео снимци

Svijet

Nestvarne scene iz Japana: Zgrade se uvijaju kao da su od gume

6 d

0

Više iz rubrike

Глумица Шерлиз Терон Инстаграм Холивуд филм

Scena

"Koristim crveno svjetlo i krv devetnaestogodišnjaka"

3 h

0
Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

Scena

Dara Bubamara o glasovnoj poruci: Otkrila kako je reagovao mladić sa snimka

4 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik prvi put u javnosti nakon operacije: Ne skida osmijeh sa lica

6 h

0
Јасна Миленковић Јами стоји на плажи и позира у црној хаљини

Scena

Pjevačica uskoro puni 60, a ima djevojačku figuru: ''Svi me napadaju''

7 h

0

  • Najnovije

20

34

Bivša predsjednica suda u Novom Travniku osuđena na zatvor

20

29

Zaplijenjen kanabis vrijedan nekoliko miliona

20

21

Obustavljena istraga o misterioznoj smrti Josipa Krakića kod Banjaluke!

20

19

Pronađena Anđela (37) koja je nestala u Beogradu

20

09

Oboren svjetski rekord: Napravljen tiramisu dug skoro pola kilometra!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner