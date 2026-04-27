Dara Bubamara o glasovnoj poruci: Otkrila kako je reagovao mladić sa snimka

Dara Bubamara posljednjih dana u centru je skandala zbog audio snimka koji je dospio u javnost, a u kojem nekome prepričava detalje svog intimniog odnosa sa javnosti nepoznatim muškarcem.

Dara se ovim povodom nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i otkrila kako se osjeća.

"Odlično, poslije svega odlično. Ovo što se dešavalo, hvala Bogu da sam doživjela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i sikrena i koliko vjerujem ljudima. Mnogo ljudima pomaže, finansiram i plaćam struju, i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa. Stvar se uvek okrene u moju korist, zato što jednostvno ljudi osećaju, znaju ko je dobar", rekla je Dara za Telegraf

Ona je odmah angaživala advokata koji radi na tome da otkrije ko je plasirao poruku u javnost.

"Znam, moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je dospjelo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Ja sam ih godinama hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo", poručila je ona.

Dara je pomenula i sadašnjeg momka.

"Svi zavide na mom životu, uspješna sam majka, imam lijepog dječka...

Ljudi su ljubomorni, a umjesto da su radili, oni su prosljeđivali moje poruke.

Kada je pomenula izdajice, pomenula je i kumove, ali i prijatelje.

"Pa navikla sam, cijeli život imam izdajice, prijatelje, prijteljica, kuma, kumova, tako da negdje i jednostvno ljudi su jako zli, šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmijala naciju.

Na pitanje kako je dječko reagovao, Dara je kroz smijeh rekla:

"Nekada je bilo od četiri do pola sedam, sad je mnogo duže. Nije bitno šta je rekla neka Ružica iz Beške, nego šta je rekla Dara Bubamara", zaključila je pjevačica.