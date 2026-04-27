Haris Džinović: Takvim ljudima fali daska u glavi

27.04.2026 09:37

Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

Vjenčanje Meline Arnold, ranije Galić i javnosti poznate kao Meline Džinović, s Džefrijem Polom Arnoldom u Kneževini Monako bilo je aktuelna tema u medijima tokom prethodne sedmice.

Melinin bivši suprug Haris Džinović nije želio to detaljnije komentarisati – sve do sada.

Muzička zvijezda ugostila je ekipu emisije "Stars specijal", koja se emituje ned‌jeljom od 17 sati na Kurir televiziji, u svom domu, gd‌je je otvoreno govorio o svemu što javnost zanima.

Haris je na početku razgovora s novinarkama Ljiljanom Stanišić i Milicom Stanojević rekao da se osjeća odlično i da uživa u životu više nego ikad prije, prenosi Avaz.

"Ja d‌jelujem, kako i vi sami kažete, odlično i izvrsno. Potpuno normalno, rasterećeno svega i svačega. Ne mislim ni na šta, osim na muziku, društvo, prijatelje, neku dobru hranu i vino", rekao je Džinović.

Težina imena

Na pitanje da li je svjestan težine svog imena, odgovorio je:

"Možda i nisam. Prvo, ja nisam skroman čovjek, odmah da kažem. Skroman čovjek će popiti dvije čaše vina, a ja ću popiti dvije flaše. To automatski nije skromnost. Kad neko pojede 10 ćevapa, a ja 20, to opet nije skromnost. Ne volim o tome pričati, ne pričam ni s kim o tome, ništa me ne zanima. Živim svoj život potpuno normalno i rasterećeno. Desio se jedan razvod. Ljudi se razvode širom svijeta. Ti na jednu, ja na drugu stranu i doviđenja", kaže Džinović.

Na pitanje da li je vjerovao da će brak trajati cijeli život, rekao je:

"Vjerovao sam da ćemo ostati zajedno do kraja života. Vjerovao sam u to jer sam porodičan čovjek koji ima neke starinske aršine i poglede, koji su apsolutno ispravni. Mislim da je porodica osnovna ćelija društva, koja mora da se gradi, njeguje i poštuje. Mislio sam i uradio sve da to bude zauvijek".

Govoreći o vijesti da se njegova bivša supruga udala, poručio je:

"Da je to smak svijeta, ja vas ne bih primio ovd‌je i pristao na intervju. Ležao bih u sobi na bensedinima i infuzijama. Ljudi, život ide dalje. Idemo na tenis i fudbal".

Opisao je i kako mu danas izgledaju dani:

"Izgledaju odlično. Često uđem u kuhinju, nešto kuham i pripremam. Dođu prijatelji, napravimo neko druženje. Malo muzike, malo svega. Tu je klavir, tamo su harmonika i gitara. Ima svega za pravi hedonizam".

Sve sam znao i ranije

Na konstataciju da su mnogi mislili kako živi savršen brak, rekao je:

"Da, tako je izgledalo. Tako je trebalo i biti. Međutim, nije bilo. Ali kad je bilo, šta ima veze".

Na pitanje zašto je došlo do kraha braka, dodao je:

"Ne znam. To treba pitati osobu koja je sve to ostavila, kao i druge koji ostavljaju takve porodice i život. Ja ne znam šta im fali. Fali im daska u glavi, eto šta im fali"

O svemu što je prošao kaže da nije naučio ništa novo:

"Ništa nisam naučio. Sve sam to znao i ranije, ako ne na svom, onda na tuđim primjerima. Imam dosta godina i iskustva i vidio sam i gore stvari. Ovo je jedan običan razvod. Otišla žena, napustila sve ovo. Idi, pa-pa, doviđenja, ćao".

Na kraju je rekao da ga niko s estrade nije zvao da pita kako je:

"Ne. Ne treba mi ništa i ne treba da me zovu. Nisu me zvali nikad, što bi me sad zvali?"

