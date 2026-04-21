Nestvarne scene iz Japana: Zgrade se uvijaju kao da su od gume

Japan je juče pogodio žestok zemljotres, koji je doveo i do cunamija. Veliki talasi udarali su u obalu Japana, a potresne scene koje se dijele društvenim mrežama podsjećaju na one kao iz filmova.

Hiljadama ljudi ubrzo nakon prvog udara, naređeno je da napuste priobalna područja.

Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi u narednih nedjelju dana mogli da se dogode zemljotresi koji bi izazvali još snažnije podrhtavanje tla, što bi moglo da stvori daleko veće talase.

Užasavajuće i potresne scene, koje korisnici dijele na društvenim mrežama skoro su nevjerovatne, poput ovog objavljenog na društvenoj mreži Iks: