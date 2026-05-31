Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

31.05.2026 16:37

Прослављена крсна слава манастира у Сасама
Foto: Srna

Srednjovjekovni Manastir Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice proslavio je slavu u prisustvu većeg broja vjernika iz srednjeg Podrinja i Srbije.

Nakon Svete liturgije i litije prelomljen je slavski kolač ispred manastirske crkve, koju je 1242. godine sagradio Uroš Nemanjić, 23 godine nakon sticanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i bio je metoh Manastira Hilandar.

Poslije slavskog obreda i lomljenja slavskog kolača, po tradiciji, priređena je slavska trpeza ljubavi za prisutne, a onda je uslijedilo narodno veselje u manastirskoj porti.

Manastir Svete Trojice u Sasama devastiran je, spaljivan, rušen i razaran u ratovima kroz vijekove, ali su ga vjernici uvijek obnavljali. Tako je urađeno i nakon posljednjeg Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Hram u Sasama obnovljen je i osveštan 2010. godine, a zatim je počelo ikonopisanje i oslikavanje manastirske crkve, te izgradnja manastirskog konaka i pomoćnih objekata.

Manastirski kompleks uređen je kao park, pun je voća i zelenila, a posjećuju ga brojni vjernici iz raznih krajeva Republike Srpske i Srbije, često i ruski i turisti iz zapadnih zemlja, pa postaje i privlačna turistička destinacija.

Prema riječima igumana Metodija, broj posjetilaca manastira znatno je povećan nakon asfaltiranja puta do manastira.

Time je olakšan pristup ovom hramu. Sredstva za asfaltiranje puta od naselja Sase do manastira prije četiri godine obezbijedila je Vlada Republike Srpske.

Slavu je danas proslavila i Crkva Svete Trojice u mjestu Jezero u srebreničkoj mjesnoj zajednici Toplica, koja je sagrađena nekoliko godina nakon posljednjeg rata, prenosi Srna

