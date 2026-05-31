Gorivo u Evropi nastavlja da poskupljuje

U aprilu ove godine cijene goriva i maziva u Evropskoj uniji porasle su za 20,8 odsto u odnosu na isti mjesec 2025. godine, pokazuju novi podaci Evrostata (Eurostat).

To predstavlja nastavak rasta cijena goriva nakon povećanja od 12,9 odsto, zabilježenog u martu u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine.

Do februara 2026. godine cijene goriva i maziva uglavnom su bile u padu, kako na nivou prosjeka Evropske unije, tako i u većini država članica.

Međutim, nakon početka rata u Iranu, 28. februara, cijene goriva počele su naglo da rastu prateći rast cijene nafte. Cijena nafte porasla je zbog zatvaranja Hormuškog moreuza, kojim prolazi 20 odsto svjetske nafte, ali i zbog napada na energetska postrojenja na Bliskom istoku.

Kako pokazuju podaci Evrostata, u aprilu su cijene porasle u svim zemljama Evropske unije, a u čak 15 država rast je premašio 20 odsto.

Najveća poskupljenja zabilježena su u Luksemburgu (+33,8 odsto), Francuskoj i Švedskoj (po +29,3 odsto), Latviji (+28,1 odsto) i Bugarskoj (+27,8 odsto).

Najmanji rast cijena evidentiran je u Mađarskoj (+1,5 odsto), Poljskoj (+8,8 odsto) i Italiji (+12,9 odsto).

Poskupjeli i dizel i benzin

Posmatrano po vrstama goriva, u aprilu 2026. godine cijene dizela u Evropskoj uniji bile su više za 33,7 odsto, dok su cijene benzina porasle za 13,6 odsto u odnosu na april 2025. godine.

U martu 2026. rast cijena iznosio je 19,8 odsto za dizel i 9,4 odsto za benzin.

Na mjesečnom nivou, u poređenju sa martom 2026. godine, potrošači u Evropskoj uniji su u aprilu plaćali dizel u prosjeku 7,9 odsto skuplje, dok je benzin poskupio za 2,4 odsto.

U martu je, u odnosu na prethodni mjesec, cijena dizela porasla za 19,1 odsto, a benzina za 10,6 odsto.

Između marta i aprila 2026. godine cijene dizela povećane su u svim zemljama Evropske unije. Najveći rast zabilježen je u Sloveniji (+23,5 odsto), Bugarskoj (+19,5 odsto) i Kipru (+18 odsto), dok su najmanja poskupljenja registrovana u Poljskoj (+1,9 odsto), Rumuniji (+2,3 odsto) i Mađarskoj (+2,6 odsto).

Kada je riječ o benzinu, u 23 države članice Evropske unije zabilježen je rast cijena u aprilu u odnosu na mart 2026. godine.

Poskupljenja su se kretala od 12,9 odsto u Sloveniji do 1,3 odsto u Irskoj. S druge strane, tri zemlje su zabilježile pad cijena benzina u odnosu na prethodni mjesec: Rumunija (-1,2 odsto), Španija (-4,6 odsto) i Poljska (-6,1 odsto).

Ukupni podaci pokazuju da je tokom proljeća 2026. godine došlo do značajnog ubrzanja rasta cijena goriva širom Evropske unije, pri čemu je dizel zabilježio znatno veći rast cijena od benzina.

