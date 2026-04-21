Starmer: Nisam trebao imenovati Pitera Mandelsona za ambasadora

Britanski premijer Kir Starmer, koji je u centru političke bure , ponovo je juče priznao poslanicima da je napravio grešku imenovanjem Pitera Mandelsona za ambasadora u Sjedinjenim Državama, izvinjavajući se žrtvama zbog Mandelsonovih veza sa Džefrijem Epstinom.

„U srži svega ovoga je moja pogrešna procjena. Nisam trebalo da imenovam Pitera Mandelsona. Preuzimam odgovornost za tu odluku i ponovo se izvinjavam žrtvama seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna“, rekao je Starmer pred Donjim domom.

Kir Starmer je već mjesecima oslabljen odlukom da imenova Pitera Mandelsona za ambasadora u Vašingtonu. Otpustio ga je prošlog septembra, optužujući ga da je „više puta lagao“ o obimu svojih veza sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, koji je preminuo 2019. godine.

Tvrdi da nije bio upoznat sa negativnim mišljenjem ministarstva.

Slučaj je ponovo u fokusu nakon što je list „Gardijan“ prošle nedjelje otkrio da je Ministarstvo spoljnih poslova odobrilo Mandelsonu bezbjednosnu dozvolu za tu poziciju u januaru 2025. godine, uprkos negativnom mišljenju službe zadužene za provjeru njegove prošlosti.

Kir Starmer tvrdi da nije bio obavešten o negativnom mišljenju do prošlog utorka. „Da sam znao pre nego što je stupio na dužnost da je preporuka službe za proveru bila da se uskrati bezbjednosna dozvola, ne bih ga imenovao“, tvrdio je. „To mišljenje je trebalo da mi bude saopšteno“, dodao je lider laburista, koga opozicija poziva da podnese ostavku.

(indeks)