Tramp lansirao bombu na društvenim mrežama, udarac premijeru Velike Britanije

Izvor:

Tanjug

08.03.2026

16:59

Komentari:

0
Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, komentarišući moguće uključivanje Velike Britanije u rat na Bliskom istoku.

Istovremeno, oštro je kritikovao britanskog premijera Kira Starmera.

Tramp je u objavi naveo da London, koji je opisao kao “nekada velikog, možda i najvećeg američkog saveznika”, sada razmatra slanje dva nosača aviona u region. Ipak, poručio je da takva podrška Sjedinjenim Državama više nije potrebna.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp razočaran reakcijom britanskog premijera

– Više nam to ne treba. Zapamtićemo ko se uključuje tek nakon što je sve gotovo. Ne trebamo saveznike koji ulaze u rat kad smo već pobijedili – napisao je Donald Tramp.

Britanska mornarica ubrzava pripreme

Trampove kritike dolaze nakon što su objavljene informacije da britanska mornarica ubrzava pripreme nosača aviona HMS Prince of Wales za moguće raspoređivanje na Bliskom istoku.

Доналд Трамп-06032026

Svijet

Da li će Kurdi udariti na Iran? Evo šta kaže Tramp

Cilj je, prema navodima, da se skrati vreme potrebno da brod bude spreman za operacije u slučaju političke odluke o njegovom slanju.

Starmer tvrdi: Ne planiramo direktno da učestvujemo u sukobu

Premijer Kir Starmer ranije je naglašavao da Ujedinjeno Kraljevstvo ne planira direktno da učestvuje u sukobu u regionu.

U početku je odbijao američko korišćenje britanskih vojnih baza, ali je kasnije takva mogućnost ipak odobrena za određene operacije.

