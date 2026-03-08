Iran bi mogao da dođe do uranijuma u objektu pogođenom prošle godine?

Američke obavještajne agencije ustanovile su da bi Iran, ili potencijalno neka druga grupa, mogli da dođu do primarnog skladišta visoko obogaćenog uranijuma iako se ono nalazi zatrpano ispod nuklearnog postrojenja u Isfahanu koje je pogođeno u američkom napadu prošle godine, navelo je više zvaničnika upoznatih sa povjerljivim izvještajima, piše danas „Njujork tajms“.

Oni su naveli da Iran može da dođe do tih količina uranijuma preko veoma uskog prolaza, a ostaje nejasno koliko brzo može da premjesti uranijum koji se nalazi u formi gasa i uskladišten je u kanisterima.

Američki zvaničnici su rekli da američke obavještajne agencije stalno nadgledaju lokaciju u Isfahanu i da vjeruju da bi mogle da otkriju i reaguju na svaki pokušaj iranske vlade, ili drugih grupa, da premjeste uranijum.

Kako se navodi, te zalihe uranijuma bile bi ključna osnova ako bi Iran odlučio da krene ka izradi nuklearnog oružja.

Dok je Iran zahvaćen haosom zbog aktuelnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, sudbina uranijuma i opcije za njegovo obezbjeđivanje postale su kritična pitanja za administraciju predsjednika Donalda Trampa, navodi njujorški list.

Na pitanje novinara da li bi razmotrio slanje kopnenih snaga da obezbijede visoko obogaćeni uranijum, predsjednik SAD Donald Tramp je juče kazao da SAD trenutno desetkuju Iran, ali da nisu krenule u tom pravcu.

„To je nešto što bismo mogli da uradimo kasnije. Ne bismo to sada uradili“, rekao je on.

SAD su odlučile da ne pokušavaju da povrate uranijum prošle godine nakon 12-dnevnog rata u kojem su iranski nuklearni objekti bili pod intenzivnim bombardovanjem.

Kako se navodi, bilo kakvo ubacivanje kopnenih snaga, vjerovatno komandosa Specijalnih operacija, bilo bi veoma rizično.

Američki zvaničnici su naveli da bi vazdušna kampanja protiv Irana morala da se nastavi danima kako bi se dodatno oslabila iranska odbrana prije nego što se donese konačna odluka o održivosti te vrste napada.

Posljednjih nedjelja, počev od početka trenutne vojne kampanje, američki zvaničnici su raspravljali o različitim opcijama za obezbjeđivanje uranijuma ili pokušaj blokiranja pristupa Irana njemu, navodi u tekstu „Njujork tajms“.

Kako se dodaje, takođe je moguće da se američka vlada nada da će otvorena prijetnja kopnenom operacijom primorati Iran da se odrekne svojih zaliha u okviru pregovora o okončanju rata.

Iran ima oko 970 funti visoko obogaćenog uranijuma, od kojih se najveći dio nalazi u Isfahanu, navode američki zvaničnici. Trenutne zalihe su obogaćene na 60 odsto i morale bi dodatno da se obogate na 90 odsto da bi se napravilo oružje, ali taj korak je relativno lak ako su iranske centrifuge operativne.

Prije američkih napada prošlog juna, iranski zvaničnici su preduzeli mjere da zaštite nuklearna postrojenja, tako što su zatrpali zemljom ulaze podzemnih objekata, uključujući mrežu tunela u Isfahanu gdje se čuvao uranijum.

Pored zaliha uranijuma, u Isfahanu se nalazio iranski probni reaktor i postrojenja gdje bi se uranijumski gas transformisao u gusti metal, a taj proces, poznat kao metalizacija, ključni je korak u proizvodnji nuklearnog oružja.

Ubrzo nakon napada, špijunski sateliti visoke rezolucije otkrili su da je Iran premjestio opremu za iskopavanje u Isfahan i da je počeo da pristupa podzemnim tunelima, naveli su američki zvaničnici i drugi izvori upoznati sa obavještajnim podacima.

Na jednoj lokaciji, sjeverno od glavnog objekta, satelitske fotografije prikazuju nekoliko komada opreme za iskopavanje kako pomjeraju zemlju. Nije jasno da li je zemlja odvezena na deponiju ili premještena na ulaze u tunele kako bi se zaštitili od budućih udara, navodi list.

Na drugoj lokaciji sjeveroistočno od glavnog objekta nije bilo mnogo aktivnosti do prošlog mjeseca, kada su satelitske fotografije pokazale ono što je izgledalo kao kran koji prebacuje zemlju u kamion.

Predsjednik Tramp je ranije razmatrao mogućnost ubacivanja timova komandosa u Iran, pisao je „Njujork tajms“ u januaru.

On je juče sugerisao na rizike, ukazujući da je potrebno da se sačeka da bi se takva operacija sprovela.

„Ako bismo to ikada uradili, Iran bi bio toliko desetkovan da ne bi mogao da se bori na kopnu“, zaključio je Tramp.

(Telegraf)