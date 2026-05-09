Marš "Besmrtnog puka" u Banjaluci

09.05.2026 11:15

Foto: SRNA

Marš "Besmrtnog puka" povodom 9. maja - Dana pobjede nad fašizmom krenuo je danas centralnim banjalučkim ulicama.

U maršu "Besmrtnog puka" učestvuju brojni građani, noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, članovi SUBNOR-a, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, prenosi Srna.

Nakon marša, predviđeno je da na Trgu palih boraca budu položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma, te obraćanje zvaničnika i umjetnički program.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio je najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji bivše SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.

