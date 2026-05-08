Logo
Large banner

Jedinstveni fotograf oduševio Banjalučane: Skuplja novac za poklon mami

Autor:

ATV
08.05.2026 16:41

Komentari:

0
Мали фотограф Коста одушевио Бањалучане, скупља новац да купи поклоне мами и баки
Foto: BL Portal

Dok većina djece popodne provodi u igri, mali Kosta, koji nema još ni osam godina, odlučio je da svoju kreativnost pretvori u malu uličnu atrakciju u centru Banjaluke.

Uz pomoć majke napravio je improvizovani aparat za fotografisanje i postavio ga u Jevrejskoj ulici, gdje prolaznicima za tri marke nudi jedinstven "foto-portret“ u vidu crteža izrađenog njegovim rukama.

Талачка криза у Њемачкој

Svijet

Kraj drame: Taoci oslobođeni, ali nema pljačkaša

Iza simpatične ideje krije se i posebna želja. Kosta kaže da želi da zaradi dovoljno novca kako bi kupio poklon svojoj majci i baki, piše "BL portal".

"Ovaj aparat sam napravio da zaradim dovoljno novca da baki kupim pepeljaru za cigare, jer joj to najviše treba. Mislim da će mi biti dovoljno 100 maraka da kupim jednu lijepu pepeljaru za nju“, kaže Kosta.

Objašnjava da je inspiraciju pronašao na internetu, a da mu je majka pomogla oko izrade.

Силвија Недељковић

Scena

Nakon 17 godina borbe Silvija Nedeljković sve obradovala vijestima

"Moja mama je naišla na ideju na internetu, pokazala mi, pa smo zajedno to napravili“, priča Kosta o tome kako je nastao njegov neobični "fotoaparat“.

Dodaje da je do sada već desetak ljudi zastalo da se "fotografiše“, a svoj štand danas drži otvoren od 12 časova. Kaže i da je njegova majka posebno ponosna jer sam pokušava da zaradi svoj prvi novac.

Kosta kroz osmijeh poručuje da jedva čeka da članak bude objavljen kako bi ga mogao poslati svojim drugarima iz razreda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fotograf Kosta

fotograf

Banjaluka

poklon

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

Banja Luka

SNSD: Umjesto prisvajanja zasluga, Stanivuković da podrži školama

3 h

0
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Banja Luka

Dodik odgovorio Savić-Banjac: Dajte lokacije, roditelje ne zanimaju saopštenja

3 h

1
станица ауобус табла

Banja Luka

„Ako smo krš plaćali papreno, noviteti će nas oderati“

4 h

0
Дом здравља: Радно вријеме за 9. мај

Banja Luka

Dom zdravlja: Radno vrijeme za 9. maj

5 h

0

  • Najnovije

18

47

ATV u Veneciji: Bogata istorija, veličanstvena umjetnost i zanimljivi ljudi

18

40

Suzana Mančić progovorila o eksplicitnom snimku

18

34

Pronađena djevojčica nestala u Novom Sadu, poznato gdje je bila

18

23

Kako su zapravo izgledala djeca sa omota čokolade Seka i Braco?

18

12

Najopasnija evropska zmija uočena na Zlatiboru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner