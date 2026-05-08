Jedinstveni fotograf oduševio Banjalučane: Skuplja novac za poklon mami

Dok većina djece popodne provodi u igri, mali Kosta, koji nema još ni osam godina, odlučio je da svoju kreativnost pretvori u malu uličnu atrakciju u centru Banjaluke.

Uz pomoć majke napravio je improvizovani aparat za fotografisanje i postavio ga u Jevrejskoj ulici, gdje prolaznicima za tri marke nudi jedinstven "foto-portret“ u vidu crteža izrađenog njegovim rukama.

Iza simpatične ideje krije se i posebna želja. Kosta kaže da želi da zaradi dovoljno novca kako bi kupio poklon svojoj majci i baki, piše "BL portal".

"Ovaj aparat sam napravio da zaradim dovoljno novca da baki kupim pepeljaru za cigare, jer joj to najviše treba. Mislim da će mi biti dovoljno 100 maraka da kupim jednu lijepu pepeljaru za nju“, kaže Kosta.

Objašnjava da je inspiraciju pronašao na internetu, a da mu je majka pomogla oko izrade.

"Moja mama je naišla na ideju na internetu, pokazala mi, pa smo zajedno to napravili“, priča Kosta o tome kako je nastao njegov neobični "fotoaparat“.

Dodaje da je do sada već desetak ljudi zastalo da se "fotografiše“, a svoj štand danas drži otvoren od 12 časova. Kaže i da je njegova majka posebno ponosna jer sam pokušava da zaradi svoj prvi novac.

Kosta kroz osmijeh poručuje da jedva čeka da članak bude objavljen kako bi ga mogao poslati svojim drugarima iz razreda.