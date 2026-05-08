Dodik odgovorio Savić-Banjac: Dajte lokacije, roditelje ne zanimaju saopštenja

Dok se u drugim gradovima Republike Srpske vrtići grade i otvaraju nova mjesta za djecu, u Banjaluci se i dalje uglavnom održavaju konferencije za medije i prebacuje odgovornost, poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Reagujući na današnje izjave gradskog menadžera Banjaluke Mirne Savić Banjac, Dodik je u izjavi za Srnu poručio da SNSD više ne želi da učestvuje u beskonačnim raspravama o tome "ko je kome slao dopise", već da javno i jasno traži da Grad Banjaluka obezbijedi ono bez čega nijedan projekat ne može početi, a to su lokacije, dozvole i kompletna dokumentacija.

"Nemamo više vremena za politička prepucavanja i konferencije. Dajte lokacije, dajte dozvole i da gradimo vrtiće. To građane zanima. Roditelje ne interesuju saopštenja i administrativna prebacivanja odgovornosti, nego kada će njihovo dijete dobiti mjesto u vrtiću", naglasio je Dodik.

On ističe da sredstva za izgradnju vrtića postoje i da se projekti širom Republike Srpske već realizuju, dok se u Banjaluci mjesecima govori o istim problemima bez konkretnih pomaka.

"Kroz program koji se finansira iz budžeta predsjednika Republike Srpske, već je obuhvaćeno više od 18 miliona KM i vrtići se grade širom Srpske. Tamo gdje su ispunjeni uslovi radovi su počeli. Samo u Banjaluci i dalje slušamo iste priče", naveo je Dodik.

Dodao je da SNSD ne želi da se javnosti plasira slika kako je problem u finansiranju, jer sredstva nikada nisu bila sporna.

"Problem nije novac. Problem je što još nemamo završene procedure koje su neophodne da bi bageri izašli na teren. Potrebne su lokacije sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima i usklađene sa važećim regulacionim planovima kako bi se dozvole mogle izdati što prije i kako bi gradnja počela još ove godine", rekao je Dodik.

On je pozvao Gradsku upravu da javno saopšti u kojem roku je spremna izdati građevinske dozvole za svaki pojedinačni objekat.

"Javno tražimo da kažete za koliko dana ste spremni izdati građevinske dozvole za svaki vrtić pojedinačno. Građani zaslužuju jasne rokove i konkretne odgovore, a ne nove konferencije i nova objašnjenja", poručio je Dodik.

On se osvrnuo i na tvrdnje gradske administracije o novim mjestima u vrtićima, navodeći da građani moraju znati razliku između otvaranja novih kapaciteta i "ponovnog otvaranja već postojećih objekata".

"Ne možemo javnosti predstavljati kao veliki uspjeh ponovno otvaranje vrtića koji su ranije zatvoreni. Građani očekuju nove objekte i nova mjesta za djecu. Isto tako, javnost ima pravo da zna da li vrtić na Paprikovcu ima upotrebnu dozvolu i u kojoj je fazi kompletna procedura", ukazao je Dodik.

On je naglasio da SNSD i Kabinet predsjednika Republike Srpske ostaju spremni da projekat realizuju odmah po ispunjavanju uslova.

"Ovdje nije riječ o politici, nego o djeci i roditeljima. Mi ne bježimo od odgovornosti i ne tražimo izgovore. Vrtići se širom Republike Srpske grade i mogu se graditi i u Banjaluci, ali za to neko mora završiti svoj dio posla", zaključio je Dodik.