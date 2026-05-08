SNSD: Umjesto prisvajanja zasluga, Stanivuković da podrži školama

Savjet za obrazovanje Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka pozdravio je odluku Vlade Republike Srpske da obezbijedi dodatna sredstva za besplatne udžbenike, te smatra neprimjerenim pokušaj gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da tu mjeru predstavi kao svoju originalnu ideju.

Iz ovog odbora je saopšteno da je činjenica da je institucionalnu podršku učenicima i porodicama godinama sistemski obezbjeđivala Vlada Republike Srpske.

Iz banjalučkog odbora SNSD-a su podsjetili da Vlada Republike Srpske od školske 2007/2008. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike nižih razreda osnovne škole, kao i za djecu iz višečlanih porodica, te da je sada napravljen dodatni iskorak kako bi svi osnovci u Srpskoj imali besplatne udžbenike.

"To je rezultat odgovorne politike i kontinuiranog ulaganja u obrazovanje, a ne bilo čije individualne političke promocije", navedeno je u saopštenju.

Iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka su istakli da bi, umjesto prisvajanja zasluga i političkih parola o "krađi ideja", bilo korisnije da gradonačelnik pokaže više spremnosti za podršku školama Grada Banjaluke, jer su obrazovanje i interes djece iznad političkih nadmetanja.

"Posebno je neozbiljno predstavljati kao ekskluzivnu ideju nešto što je već postojalo u praksi i što je godinama unapređivano kroz različite programe podrške porodicama i učenicima. Jer, građani od izabranih predstavnika očekuju rezultate, a ne takmičenje u marketingu i objavama na društvenim mrežama", navedeno je u saopštenju.