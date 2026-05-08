''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је граничи прелаз Градишка споменик пропасти БиХ, те поручио да не жели више да се бави Федерацијом БиХ (ФБиХ), јер из тог ентитета настоје да зауставе све што долази из Српске.
"Овдје неко каже да Република Српска дугује нешто ФБиХ и да због тога неће нешто да уради", рекао је Минић новинарима у Фочи.
Коментаришући то што је у Тужилаштву БиХ формиран предмет против Зијада Крњића, јер кочи отварање новог граничног прелаза Градишка, Минић је упитао колико времена и новца је изгубљено до сада?
Он је напоменуо да Тужилаштво БиХ не би ништа урадило да Привредна комора Републике Српске није поднијела кривичну пријаву против Крњића.
"Шта ради Тужилаштво? Оно је само радило када је у питању предсједник (Милорад) Додик и заказивало два рочишта у два дана и сада ћете видјети на основу ове оптужнице када и како ће тећи поступак", рекао је Минић.
Премијер је истакао и да не жели више да се бави ФБиХ, јер све што они раде је да се сруши онај дио који долази из Републике Српске.
Привредна комора Републике Српске поднијела је кривичну пријаву због сумње да је Крњић, као члан Управног одбора УИО БиХ, кроз гласање против измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији, блокирао неопходне процедуре за пуштање у рад новог граничног прелаза на мосту у Градишци, преноси "Срна".
У пријави се терети за злоупотребу положаја или овлашћења и несавјестан рад у служби, уз тврдњу да је спорно поступање трајало од децембра, чиме је, како се наводи, блокиран пројекат од значаја за привреду.
Влада Републике Српске жели да од Фоче направи озбиљан здравствени, образовни и туристички центар јер ова општина има све капацитете за то, поручио је Минић.
Минић је током данашње посјете Универзитетској болници у Фочи изразио задовољство ситуацијом у овој здравственој установи и радом њеног особља на челу са директором Ненадом Лаловићем, те нагласио да су такав однос и стална брига Владе Републике Српске допринијели одлукама да се финансирају сви пројекти и санирају дугови који су износили 12 милиона КМ.
"Сматрамо да Фоча то заслужује, њени грађани, као и они који гравитирају и долазе овамо", рекао је Минић и подсјетио да у фочанску болницу долазе пацијенти и из Бијељине и Рогатице.
Он је указао на висок ниво медицинских услуга у овој здравственој установи, али и на људски однос према пацијентима, напомињући да је информисан да Универзитетска болница Фоча нема листе чекања.
"Оног момента када будемо набавили најсавременију опрему и када будемо доградили овај грађевински дио то ће много значити за наше пацијенте", рекао је Минић.
Он је указао да има још ствари на којима се мора радити када је ријеч о Фочи, што ће сигурно чинити у преосталом дијелу мандата, наводећи као примјер Студентски центар вриједан 20 милиона КМ.
Говорећи о туристичким потенцијалима, предсједник Владе је навео да је Национални парк "Сутјеска" у завршној фази.
"То је огроман туристички капацитет, али знамо да имамо проблеме са путним правцима који воде према Фочи. У понедјељак се објављује јавни позив за пут Фоча – Шћепан Поље вриједан 50 милиона евра", рекао је Минић, изразивши наду да избор извођач и израда пројектне документације неће трајати дуго.
Говорећи о дијелу пута према Тјентишту, он је саопштио да је данас тражио од министра саобраћаја и веза Српске Зорана Стевановића повратну информацију која ће бити јавна.
"Желимо да обезбиједимо комплетну инфраструктуру и да све што се буде радило у Фочи буде на високом нивоу", рекао је Минић.
Запосленима у Универзитетској болници Фоча он је поручио да представљају својеврсне амбасадоре Републике Српске, с обзиром на број студената из иностранства, као и њихових пријатеља и родитеља који долазе у ову локалну заједницу.
Он је изразио наду да ће наредна посјета Фочи услиједити када почне реализација пројеката о којима је данас било ријечи.
Минић је напоменуо да ће заједно са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и са члановима Владе договарати наредне посјете Фочи како би се пратила реализација најављених пројеката.
"Ово није само обећање него желимо да заједно са вама учествујемо у реализацији и направимо још љепшу и бољу Фочу", рекао је Минић.
