Kraj drame: Taoci oslobođeni, ali nema pljačkaša

Talačka kriza u banci u njemačkom gradu Sincig okončana je danas kada je policija upala u filijalu Folksbanke i pronašla dva taoca, nakon što su počinioci pljačke pobjegli.

Specijalne snage ušle su u banku oko 14:15 časova, ali nisu pronašle počinioce, već vozača kombija za transport novca i službenika banke zaključane u sobi, koji su nepovrijeđeni.

"Njih dvojica su zbrinuti i trenutno se nalaze pod istragom", izjavio je portparol policije Jirgen Fahinger za "Bild".

Policija tokom cijele akcije nije imala kontakt sa taocima i počiniocima.

Operacija velikih razmjera je time završena, ali kordoni policije i dalje ostaju dok forenzičari dolaze na mjesto događaja, prenose njemački mediji.

Potraga za počiniocima je u toku.

Automatski alarm filijale Folksanke aktivirao je poziv za hitne slučajeve danas u 9.06 ujutru.

Veliki broj policajaca, hitne pomoći i vatrogasaca odmah je stigao na lice mjesta, a stanovnicima u ograničenom području nije bilo dozvoljeno da napuste svoje domove.

Prema navodima "Bilda" i "Špigela", vozilo za transport novca jutros je stiglo ispred filijale banke u centru grada, a nepoznati muškarac je, kako se sumnja, presreo i zaprijetio jednom od zaposlenih prilikom ulaska u banku.