Banjaluka obilježava Dan pobjede maršom "Besmrtnog puka"

U Banjaluci se Dan pobjede nad fašizmom obilježava u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Marš "Besmrtni puk" krenuće u 11.00 časova iz Parka Petara Kočića, a u 11.15 časova na Trgu palih boraca predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Obraćanje zvaničnika i umjetnički program planirani su za 11.30 časova.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio je najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji bivše SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.