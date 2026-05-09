Logo
Large banner

Banjaluka obilježava Dan pobjede maršom "Besmrtnog puka"

Autor:

ATV
09.05.2026 08:07

Komentari:

0
Палата
Foto: ATV

U Banjaluci se Dan pobjede nad fašizmom obilježava u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Marš "Besmrtni puk" krenuće u 11.00 časova iz Parka Petara Kočića, a u 11.15 časova na Trgu palih boraca predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Obraćanje zvaničnika i umjetnički program planirani su za 11.30 časova.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio je najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

москва1

Republika Srpska

Delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, sastanak sa Putinom

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji bivše SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.

Москва Дан побједе

Svijet

Velika vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dan pobjede nad fašizmom

Banjaluka

9. maj

Marš "Besmrtnog puka"

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

Banja Luka

Gori kontejner u banjalučkom naselju, vatrogasci izlaze na teren

13 h

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Banja Luka

Potrebne konkretne mjere povodom vrtića u Banjaluci

15 h

0
Мали фотограф Коста одушевио Бањалучане, скупља новац да купи поклоне мами и баки

Banja Luka

Jedinstveni fotograf oduševio Banjalučane: Skuplja novac za poklon mami

18 h

1
СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

Banja Luka

SNSD: Umjesto prisvajanja zasluga, Stanivuković da podrži školama

18 h

0

  • Najnovije

10

41

Horoskop za 9. maj: Svaki znak danas nešto prerasta

10

25

Energo klub: Domaće energo aktuelnosti

10

09

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

09

48

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

09

42

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner