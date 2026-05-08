Potrebne konkretne mjere povodom vrtića u Banjaluci

Nije tačno da dvije hiljade djece u Banjaluci čeka upis u vrtić, kaže gradski menadžer. Ne kaže koji je tačan broj. Premda nema tačnih podataka, svakako ih je previše.

Grad Banjaluka još nije na listi odobrenih zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u 2025-oj i 2026-oj godini, koje finansira institucija Predsjednika Republike.

Grad tvrdi da su poslali sve što treba, kabinet da nikad nisu predali nijedan zahtjev.

Predložili smo 5 lokacija i obavili sve što je trebalo, kaže gradski menadžer Mirna Savić Banjac. Poziva se na dopis koji su poslali Kabinetu predsjednika 28. aprila 2025. godine, gdje su naveli da su obezbijedili pet lokacija za izgradnju predškolskih objekata, te informisali Kabinet da su za ponuđene lokacije riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Tri lokacije bile su uredne i u smislu prostornog plana, dok su dvije zahtijevale intervenciju Skupštine u smislu izmjena regulacionih planova, navedeno je u prošlogodišnjem dopisu.

"Nakon toga iz nekih razloga, nije ni važno sad kojih, kažem ne želim da politizujem. Desilo se to da su od strane kabineta došle neke nove poruke i dopisi da se traže neki dodatni uslovi da mi izrađujemo projektnu dokumentaciju i slično. Međutim, to prvobitno apsolutno nije bio slučaj", kaže Savić Banjac.

Nisu do danas predali nijednu aplikaciju prema kabinetu predsjednika ni za jedan od navedenih vrtića, kažu u kabinetu predsjednika Republike.

Informisali su nas da je dan nakon dopisa grada održan sastanak dva kabineta, a da su 15-ak dana nakon toga iz Kabineta Gradu dostavili sva Uputstva i obrasce propisane Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje vrtića, kako bi Banjaluka mogla da se prijavi za finansiranje vrtića na dvije na sastanku dogovorene lokacije – u Adi i Lazarevu, za koje je grad riješio sve potrebne uslove.

Grad je tada pozvan da riješi pitanja u vezi s još dvije lokacije, koje je Kabinet bio spreman da finansira.

"S obzirom da je Gradska uprava predložila još dvije lokacije (Starčevica i Centar – Kupusište), a kako nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeđene građevinske i upotrebne dozvole za rad, s ciljem zajedničkih interesa građana, naročito djece, nadamo se da ćete u što skorije vrijeme ispuniti sve uslove za početak realizacije projekata", navodi se u dopisu Kabineta predsjednika Srpske.

Pravilnik, takođe odavno dostupan svim lokalnim zajednicama, između ostalog, propisuje da gradovi i opštine, pored zahtjeva, treba da dostave lokacijske uslove, građevinsku dozvolu i kopiju projekta koji sadrži i predračunske vrijednosti za izgradnju. Više od godinu nakon što su dobili sve potrebne obrasce, gradski menadžer govori da će uskoro ispuniti dio, kako naglašavaju, izmijenjenih uslova.

"Mi se ne inatimo, mi smo proceduru uputili upravo sve ono što je potrebno da se završe projekti i na teritoriji odnosno mjesnoj zajednici Ada ali i za nadogradnju vrtića Nataša, projektna dokumentacija za nadogradnju vrtića Nataša biće gotova krajem ovog mjeseca početkom narednog, biće to gotovo i za vrtić Nataša i u Adi, pa ćemo sve te izmjenjene uslove o kojima pričaju dostaviti opet gdje treba, vidjećemo šta će onda biti odgovor", rekla je Savić Banjac.

Odgovor će, prema Pravilniku koji je donesen 1. aprila, a izmijenjen 18. avgusta prošle godine, dati Komisija koja odobrava projekte. Grad, očigledno, nema nijedan razlog da brine za odobrenje projekta ako ispuni uslove. Tamo gdje su ispunjeni uslovi radovi su počeli, vrtići se grade u cijeloj Republici Srpskoj. Samo u Banjaluci i dalje slušamo iste priče, kaže Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

"Nemamo više vremena za politička prepucavanja i konferencije. Dajte lokacije, dajte dozvole i da gradimo vrtiće. To građane zanima. Roditelje ne interesuju saopštenja i administrativna prebacivanja odgovornosti, nego kada će njihovo dijete dobiti mjesto u vrtiću. Javno tražimo da kažete za koliko dana ste spremni izdati građevinske dozvole za svaki vrtić pojedinačno. Građani zaslužuju jasne rokove i konkretne odgovore, a ne nove konferencije i nova objašnjenja", rekao je Dodik.

Kabinet predsjednika u 2025-oj i 2026. godini odobrio je novac za vrtiće u 20 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj - za gradove i opštine koje su ispunile uslove i predale zahtjev za finansiranje u ukupnom iznosu od 23 miliona maraka. Gradski menadžer traži da se Banjaluka tretira kao ostale lokalne zajednice. Kabinet od Banjaluke traži da se prema projektu ponaša i djeluje kao ostale lokalne zajednice – u skladu s Pravilnikom - kako bi Banjaluka konačno dobila više mjesta za vrtićku djecu.