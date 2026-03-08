Papa Lav poziva na okončanje nasilja na Bliskom istoku

08.03.2026
16:20
Komentari:0
Papa Lav je rekao da duboko uznemirujuće vijesti i dalje stižu iz Irana i sa Bliskog istoka i pozvao na okončanje nasilja i obnavljanje napora da se otvori prostor za dijalog.
Papa je tokom molitve na Trgu Svetog Petra rekao da sukob podstiče strah i mržnju i izrazio zabrinutost da bi konflikt mogao da se proširi i uvuče druge zemlje, uključujući Liban.
"Posvetimo našu poniznu molitvu Gospodu da tutnjava bombi prestane, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog u kojem se mogu čuti glasovi naroda", rekao je papa.
Fudbal
1 h0
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
17
22
17
05
17
03
16
59
16
56
Trenutno na programu