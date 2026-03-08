Logo
Large banner

Papa Lav poziva na okončanje nasilja na Bliskom istoku

08.03.2026

16:20

Komentari:

0
Папа Лав на Божићној миси
Foto: Gregorio Borgia/Pexels

Papa Lav je rekao da duboko uznemirujuće vijesti i dalje stižu iz Irana i sa Bliskog istoka i pozvao na okončanje nasilja i obnavljanje napora da se otvori prostor za dijalog.

Papa je tokom molitve na Trgu Svetog Petra rekao da sukob podstiče strah i mržnju i izrazio zabrinutost da bi konflikt mogao da se proširi i uvuče druge zemlje, uključujući Liban.

"Posvetimo našu poniznu molitvu Gospodu da tutnjava bombi prestane, da oružje utihne i da se otvori prostor za dijalog u kojem se mogu čuti glasovi naroda", rekao je papa.

Podijeli:

Tag :

papa Lav

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гори Енглеска због суспензије Гвардиоли: Пред финале га отјерали на трибине

Fudbal

Gori Engleska zbog suspenzije Gvardioli: Pred finale ga otjerali na tribine

1 h

0
Словачка пријети, спремни да блокирају зајам ЕУ Украјини

Svijet

Slovačka prijeti, spremni da blokiraju zajam EU Ukrajini

1 h

0
Стравична несрећа код Шапца, страхује се да има мртвих: Возила уништена

Srbija

Stravična nesreća kod Šapca, strahuje se da ima mrtvih: Vozila uništena

1 h

0
Иран би могао да дође до уранијума у објекту погођеном прошле године?

Svijet

Iran bi mogao da dođe do uranijuma u objektu pogođenom prošle godine?

1 h

0

Više iz rubrike

Словачка пријети, спремни да блокирају зајам ЕУ Украјини

Svijet

Slovačka prijeti, spremni da blokiraju zajam EU Ukrajini

1 h

0
Иран би могао да дође до уранијума у објекту погођеном прошле године?

Svijet

Iran bi mogao da dođe do uranijuma u objektu pogođenom prošle godine?

1 h

0
Јапан погодила два снажна земљотреса

Svijet

Japan pogodila dva snažna zemljotresa

1 h

0
Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Svijet

Njemačka dijeli čekove i do 2.000 evra: Mnogi Srbi mogu dobiti ovaj iznos

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

22

Raul Gonzales novi trener Partizana

17

05

Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

17

03

Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

16

59

Tramp lansirao bombu na društvenim mrežama, udarac premijeru Velike Britanije

16

56

"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner