Stravična nesreća kod Šapca, strahuje se da ima mrtvih: Vozila uništena

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Korman kod Šapca, a strahuje se da u nesreći ima poginulih.

Prema nezvaničnim informacijama, stradale su dvije mlađe žene. Telegraf u ovom trenutku nije mogao da potvrdi ove navode.

Kako nezvanično saznaju, u nesreći je učestvovao automobil marke "audi" i još jedno vozilo.

Društvo Lažne pozivnice za proslavu 8. marta PSS-a u Novoj Topoli: Salon “Marković” demantovao organizaciju

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do sudara.

Od siline udara oba vozila su delimično sletjela sa kolovoza, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.

Uskoro opširnije...