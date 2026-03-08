Stravična nesreća kod Šapca, strahuje se da ima mrtvih: Vozila uništena

Izvor:
Telegraf
08.03.2026
16:07
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Korman kod Šapca, a strahuje se da u nesreći ima poginulih.
Prema nezvaničnim informacijama, stradale su dvije mlađe žene. Telegraf u ovom trenutku nije mogao da potvrdi ove navode.
Kako nezvanično saznaju, u nesreći je učestvovao automobil marke "audi" i još jedno vozilo.
Društvo
Lažne pozivnice za proslavu 8. marta PSS-a u Novoj Topoli: Salon “Marković” demantovao organizaciju
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do sudara.
Od siline udara oba vozila su delimično sletjela sa kolovoza, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.
Uskoro opširnije...
Najnovije
Najčitanije
17
22
17
05
17
03
16
59
16
56
Trenutno na programu