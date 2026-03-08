Logo
Stravična nesreća kod Šapca, strahuje se da ima mrtvih: Vozila uništena

Telegraf

08.03.2026

16:07

Foto: Pexels

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Korman kod Šapca, a strahuje se da u nesreći ima poginulih.

Prema nezvaničnim informacijama, stradale su dvije mlađe žene. Telegraf u ovom trenutku nije mogao da potvrdi ove navode.

Kako nezvanično saznaju, u nesreći je učestvovao automobil marke "audi" i još jedno vozilo.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do sudara.

Od siline udara oba vozila su delimično sletjela sa kolovoza, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.

Uskoro opširnije...

Saobraćajna nesreća

Šabac

