Ivica Dačić izlazi na kućno liječenje

Kurir

08.03.2026

14:55

Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен
Foto: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sutra će izaći iz bolnice na kućno liječenje.

Ministar Ivica Dačić se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, piše Kurir.

Iste večeri ministar je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče će to podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

