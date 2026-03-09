Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak (8) spasen sa auto-puta

Zahvaljujući prisebnosti građana i izuzetno brzoj intervenciji pripadnika Policijske stanice Obrenovac, danas je na auto-putu „Miloš Veliki“ izbjegnuta potencijalna tragedija.

Drama je počela oko 11.30 časova, kada je preko sistema 192 stigla uznemirujuća prijava da se kod naplatne rampe Veliko polje nalazi dijete bez nadzora odraslih. S obzirom na opasnost koju nosi blizina auto-puta, patrola PS Obrenovac je momentalno upućena na lokaciju.

Društvo Preminuo Nemanja Koprivica

Policajci su u rekordnom roku locirali osmogodišnjeg dječaka, bezbjedno ga smjestili u službeno vozilo i prevezli do prostorija policijske stanice, gdje mu je pružena prva briga i zaštita.

Efikasna koordinacija službi

Nakon što je dijete zbrinuto utvrđeno je da se radi o D. S. (8) iz mjesta Kalenić kod Uba.

U rješavanje slučaja odmah su se uključile i ostale nadležne institucije.

Scena Umro poznati pjevač iz Mostara

Ovaj događaj još jednom je pokazao visok nivo profesionalizma i humanosti pripadnika PS Obrenovac. Njihova munjevita reakcija i pažljiv pristup uplašenom djetetu spriječili su opasnost na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u zemlji, na čemu su im porodica i javnost neizmjerno zahvalni, prenosi Telegraf.rs.