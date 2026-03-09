Logo
Large banner

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak (8) spasen sa auto-puta

Autor:

ATV

09.03.2026

19:03

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Zahvaljujući prisebnosti građana i izuzetno brzoj intervenciji pripadnika Policijske stanice Obrenovac, danas je na auto-putu „Miloš Veliki“ izbjegnuta potencijalna tragedija.

Drama je počela oko 11.30 časova, kada je preko sistema 192 stigla uznemirujuća prijava da se kod naplatne rampe Veliko polje nalazi dijete bez nadzora odraslih. S obzirom na opasnost koju nosi blizina auto-puta, patrola PS Obrenovac je momentalno upućena na lokaciju.

ilu-ruža-28082025

Društvo

Preminuo Nemanja Koprivica

Policajci su u rekordnom roku locirali osmogodišnjeg dječaka, bezbjedno ga smjestili u službeno vozilo i prevezli do prostorija policijske stanice, gdje mu je pružena prva briga i zaštita.

Efikasna koordinacija službi

Nakon što je dijete zbrinuto utvrđeno je da se radi o D. S. (8) iz mjesta Kalenić kod Uba.

U rješavanje slučaja odmah su se uključile i ostale nadležne institucije.

илу-свијећа-17092025

Scena

Umro poznati pjevač iz Mostara

Ovaj događaj još jednom je pokazao visok nivo profesionalizma i humanosti pripadnika PS Obrenovac. Njihova munjevita reakcija i pažljiv pristup uplašenom djetetu spriječili su opasnost na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u zemlji, na čemu su im porodica i javnost neizmjerno zahvalni, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

autoput

Srbija

dječak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

3 h

0
Биљке које обавезно треба посадити у марту

Savjeti

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

4 h

0
mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Region

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

4 h

1
Аутомобил Волво

Auto-moto

Vožnja s klimom skuplja nego što mislite: Evo koliko raste potrošnja

4 h

0

Više iz rubrike

Ивица Дачић

Srbija

Ivica Dačić se oglasio iz bolnice: ''Pet dana sam bio između života i smrti''

4 h

1
Откривено колико Србија има горива

Srbija

Otkriveno koliko Srbija ima goriva

4 h

0
Крај наплатних рампи у Србији

Srbija

Kraj naplatnih rampi u Srbiji

5 h

0
Авион, лет

Srbija

Poletio avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner