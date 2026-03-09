Logo
Poletio avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

Izvor:

Tanjug

09.03.2026

16:49

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Iz Rijada je poletio avion u koji se ukrcalo 162 putnika od kojih je 10 beba, a koji bi večeras trebalo da stigne u Beograd.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je ranije danas da je, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija, za danas je pripremilo dva evakuaciona leta za Rijad, radi bezbednog zbrinjavanja i dalje evakuacije naših državljana.

ključevi

Društvo

Luksuz bez presedana: Najskuplji stan prodat za 798.000 KM

Oko 11 sati u Rijad je sletio prvi avion Er Srbije koji će za Beograd, kako je planirano, prevesti oko 170 putnika sa područja Bliskog istoka, a nešto kasnije je u taj grad sletio i drugi avion srpske nacionalne avio-kompanije, odakle bi trebalo da se u Beograd vrati sa još oko 150 putnika iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji predvodi delegaciju MSP, naveo je ranije danas da će iz te četiri zemlje tokom dana biti evakuisano ukupno 312 srpskih građana.

Istakao je da je cijele noći trajala evakuacija srpskih državljana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom.

Djordje David

Scena

Posljednje upozorenje: Direktor Granda zaprijetio Đorđu Davidu

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev izjavio je da je repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susjednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, danas uspješno nastavljena.

