Uhapšen direktor škole i još četvoro

Izvor:

Telegraf

09.03.2026

09:56

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Novom Sadu uhapšeno je pet osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja prilikom izvođenja radova na jednoj osnovnoj školi, dok policija intenzivno traga za još jednim osumnjičenim.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, akcija je sprovedena 9. marta u saradnji Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije, odnosno Odjeljenja za borbu protiv korupcije.

Među uhapšenima je i O. S, direktor Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada" u Novom Sadu, koji se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Pored njega, uhapšeni su i Đ. K., Z. T, N. R. i N. L, koji se terete da su mu pomogli u izvršenju ovog krivičnog djela.

Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da je O. S. u periodu od 2017. do 2018. godine iskoristio svoj službeni položaj i naložio isplatu 2.641.499,80 dinara za radove na objektu škole, iako je znao da ti radovi nisu izvedeni.

Sumnja se da su ostali osumnjičeni, kao lica angažovana od strane privrednih subjekata koji su navodno izvodili radove, pomogli direktoru tako što su sačinili, potpisali i ovjerili tehničku dokumentaciju neistinitog sadržaja. Upravo na osnovu takve dokumentacije izvršena je sporna isplata novca.

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima O. S, Đ. K, Z. T, N. R. i N. L. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Za još jednom osobom obuhvaćenom ovom istragom policija intenzivno traga.

(Telegraf)

Komentari (0)
