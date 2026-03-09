Logo
Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Vlada Srbije donijela je na danas održanoj vanrednoj sjednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena, a usled globalnih poremećaja na svjetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ona podsjeća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njihovu realnu cijenu na berzi, te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

